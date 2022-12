Hegyoldalak indultak meg Brazíliában

A brazil Paraná állam tűzoltói fáradhatatlanul kutatnak a hétfői földcsuszamlás áldozatai után – írja az AP News. Eddig két holttestet találtak, hat embert pedig sikerült élve megmenteniük. A katasztrófa 16 gépjárművet érintett, a tűzoltók becslése szerint nagyjából 30 főt temethettek maguk alá a törmelékek, de ez a szám nagyobb is lehet, mivel lehetetlen pontosan meghatározni, hányan ülhettek az autókban.

A földcsuszamlás a BR-376-as autópályát érte Guaratuba városában, a kiváltó ok pedig a régióban jelentkező heves esőzés lehetett. Az 54 főből álló mentőcsapat a szélsőséges időjárási viszonyok ellenére is folytatta a munkát kereső kutyák és hőkamerával felszerelt drónokat is bevetve, hogy a lehető leghatékonyabban kutassák a túlélőket.

Manoel Vasco, a tűzoltóság munkatársa azt nyilatkozta, nagyon óvatosnak kell lenniük, mert bármikor jöhet egy újabb földcsuszamlás, sőt ennek egyre nagyobb a valószínűsége, hiszen az elkövetkező napokban az esőzés várhatóan fokozódni fog.

Ha így megy tovább, az amúgy is kritikus helyzet csak egyre rosszabb lesz

– mondta Vasco. Azt is hozzátette, hogy a rengeteg törmelék súlya alatt akár az autópálya is beszakadhat.