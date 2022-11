Több ezer éves tetoválásokra bukkantak

Egy új tanulmány alapján az ókori Egyiptomban a tetoválásnak különleges szerep jutott az anyák körében – írja a Live Science. A derék alsó részén található minta a biztonságos gyermekszülést volt hivatott segíteni. Az egyiptomi Újbirodalom (Krisztus előtt 1550-1070) korából származó leletek valószínűsíthetően Bészhez köthetők, az istenség a nők és a gyermekek védelmezője volt, különösen a születés során.

A Luxorral szemben fekvő Dejr el-Medinánál 1922-ben kezdett ásatásokba egy francia régészcsoport. A településen a köznép élt, többek között a fáraók sírjait építő munkások és családtagjaik.

Fontos régészeti lelőhely volt itt az úgynevezett nagy gödör, amely a korszakban szemétlerakóként funkcionált. Rengeteg maradványt találtak, köztük papiruszokat és fizetési eszközöket. Itt semmilyen arra utaló nyomot nem fedeztek fel, hogy a tetoválás divat lett volna, a szakértők azonban most hat olyan nő maradványait is megtalálták, akik szimbólumokat viseltek bőrükön.

Bész, az anyák védelmezője

Anne Austin, a Saint Louis-i Missouri Egyetem bioarcheológusa szerint ősi leleteken különösen nehéz felfedezni a tetoválásokat, mert az észleléshez ép bőrfelület szükséges. Az egyetlen esély erre az, ha a fosztogatók szabadon hagyják a mumifikált testeket, mivel a régészek nem bonthatják fel az ilyen maradványokat.

Austin csapatával 2019-ben fedezett fel két sírt Dejr el-Medinában, ahol egy fiatal nő csípőcsontját is megtalálták. A megmaradt bőrön egy valószínűleg eredetileg szimmetrikus tetoválás nyomait mutatták ki, amely a nő derekán körben helyezkedhetett el.

A tetoválás Bész istent és egy tálat ábrázol, mindkettő a szülés utáni tisztító rituálékhoz köthető.

Egy másik nő maradványain szintén tetoválás volt, ez már nehezebben kivehető szabad szemmel. A rekonstruált rajzon egy vedzsatot, vagyis Hórusz-szemet és egy Bész-képet láthatunk, az ábrán az istenség tollas koronát visel. Ezek védelmező jelképek voltak, amelyek az anyákat óvták a várandósság és a szülés alatt. A vonalak Austin szerint olyan ősi gyógyítási módszerhez köthetőek, amely a menstruációs és szülés közbeni fájdalmakat enyhítette.

Szobrokon is ábrázoltak tetoválást

Marie-Lys Arnette, a John Hopkins egyiptológusa a kutatás részeként nőket ábrázoló agyagfigurákra is rábukkant Dejr el-Medinában. Ezeken is hasonló tetoválások voltak a hát alsó részén és a combokon, és rajtuk is felfedezhetőek Bész isten ábrázolásai. Az Újbirodalom más írásos és képi emlékeivel összevetve megállapították, hogy ezek a minták valószínűleg egy összetett nőkultuszhoz kapcsolódtak.

Sonia Zakrzewski, a Southamptoni Egyetem bioarcheológusa, aki nem vett részt a vizsgálatban, a Live Science-nek azt nyilatkozta, az itt megtalált tetoválások már jóval összetettebbek, mint a korábbi egyiptomi minták. A terhes nők ábrázolása kifejezetten ritka volt. A korszakban a nők és a természet termékenységére egyként tekintettek, Zakrzewski szerint ezek a tetoválások örök amulettként szolgálták tulajdonosukat.

Austin úgy gondolja, hogy a tetoválások valószínűleg gyakoribbak voltak, mint gondolnánk. A szakértő reméli, hogy több erre utaló leletet fognak találni a jövőben.

(Szerző: Tabajdi Boróka.)