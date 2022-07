Komoly eső és lehűlés jön

Túl vagyunk már azon a ponton, hogy az időjárásáról szubjektív módon, aktuális programunk és lelkiállapotunk alapján mondjunk ítéletet. A brutális aszályt súlyosbító, 40 Celsius-fokot is át-átlépő hőség már mindenkinek sok, együtt szenved ember, állat és növény. Így aztán túlzás nélkül remek hírünk van: már csak négy napig kell kibírni.

A hétvégén jelentős mennyiségű, országos átlagban 10-30 milliméternyi csapadék várható, és most az Alföld sem marad ki

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa.

Új lendületet vesz a meleg

A jelenleg is tapasztalható szélsőséges időjárási szituációt egy nagy kiterjedésű, masszív anticiklon okozza az Atlanti-óceán nyugat-európai peremén. Egészen rendhagyó módon északon a Spitzbergákig felnyúlik, és Afrikából, Marokkó térségéből hajtja „felfelé” a forró légtömegeket. Nagy-Britanniában, az Ibériai-félszigeten és Nyugat-Franciaországban rekordközeli, vagy azt át is lépő extrém meleget okozott a múlt héten, az egyébként esős, hűvös Bretagne most a magyar Alföldhöz hasonlóan száraz és forró.

Hazánkba délnyugati, nyugati áramlással érkezik a hőség, ami alól csak bizonyos területeken és átmeneti enyhülést jelent a kedd hajnalban érkezett hidegfront. Ebből a Dunántúl északnyugati részén várható kedd folyamán 5-15 mm, az Északi-középhegységben pedig 3-8 mm-nyi eső, hazánk más tájain csak mutatóba jut a csapadékból. A szerencsésebb, azaz felhősebb, esősebb részeken 30 fok alatt marad a hőmérséklet, de az ország nagy területein, az aszállyal sújtott Alföldön is marad a 32-37 fok.

Szerdán aztán újabb lendületet vesz a meleg, péntekig ismét száraz, napos idő ígérkezik 35-38 fokos forróság mellett.

Valódi megváltás

A változás péntekről szombatra virradóra érkezik egy, nyugat felől érkező sekély ciklon képében. Ez már Magyarország jelentős részén komoly mennyiségű csapadékot hoz, 10-30 mm várható záporok, zivatarok, csendes eső formájában, amelynek többsége szombaton várható, vasárnap már csak keleten, északkeleten eshet nagyobb területen . Úgy tűnik, hogy

Ezzel mérséklődik a dráma, ugyanis a következő két hétben nem tér vissza tartósan a hőség, és egyre gyakoribb vendég lesz a csapadék is

– emeli ki a szakember.

Az Agronaptár.hu hosszabb távú előrejelzése szerint augusztus 10-éig gyakran alakul ki „hűsítő” északi áramlás, ennek hatására pedig a hétvégétől 30 fok körüli csúcsértékekkel számolhatunk. Egy-kétnapos kánikula nem kizárt ebben az időszakban sem, de hosszabb hőségperiódustól nem kell tartanunk, és kisebb-nagyobb esőkre is számíthatunk