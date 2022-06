Lassan haldoklik a Tejútrendszer legnagyobb csillaga

Az Arizonai Egyetem csapata a VY Canis Majorisról készített modellt – írja a Universe Today. A haldokló objektum egy vörös hiperóriás, amely a Tejútrendszer legnagyobb csillaga lehet. A kutatók abban bíznak, hogy az adatok segítségével meghatározhatják, miként pusztulnak el a hasonló égitestek.

Az utóbbi időkben vita alakult ki akörül, hogy miként ér véget a vörös hiperóriások élete. Egyes kutatók korábban úgy gondolták, hogy az objektumok más csillagokhoz hasonlóan szupernóva-robbanást tapasztalnak, az adatok viszont azt mutatják, hogy ehhez túl kevés az észlelt szupernóva. Egy újabb elmélet alapján az égitestek fekete lyukká omlanak össze, az ilyen objektumok megfigyelése jóval nehezebb, mint a szupernóváké.

A csillagászok arra jutottak, hogy a VY Canis Majoris mérete és viszonylagos közelsége miatt jó választás a pusztulás vizsgálatához.

Az égitest nagyjából 1420-szor nagyobb a Napnál, és megközelítőleg 3 ezer fényévre fekszik.

Egy csillag halálakor az egyik legfontosabb faktor a tömegvesztés, ami jellemzően akkor történik, amikor gáz és por távozik az objektum fotoszférájából. A kutatók az ALMA távcsőrendszer segítségével vizsgálták meg a VY Canis Majoris kitöréseit, hogy megértsék, mekkora sebességgel távozik belőle az anyag.

Az adatok elemzése nem egyszerű, és jelenleg is zajlik, de így is elegendő volt az információ ahhoz, hogy az eredményeket ismertessék az Amerikai Csillagászati Társaság júniusi ülésén. A szakértők úgy vélik, hogy a későbbiekben egy még jobb modellt is létrehozhatnak a galaxis legnagyobb csillagairól.