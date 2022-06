Tényleg földönkívüliek jeleit fogták kínai kutatók?

Múlt héten mi is beszámoltunk róla, hogy kínai kutatók földön kívüli civilizációk jeleit foghatták. Az erről szóló jelentést átmenetileg elérhetetlenné tették, és utóbb maguk a szakértők is elismerték, hogy adataik hátterében talán mérési hibák állnak. Most egy amerikai kutató azt mondta, a jeleket szinte biztosan emberi források alakította ki – írja a Live Science.

Dan Werthimer, a Berkeley-i Kaliforniai Egyetem munkatársa szerint a detektált keskenysávú rádiójelek rádióinterferenciából, és nem intelligens idegenektől származhatnak.

A kutató maga is részt vett a projektben, a csapat a kínai Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope (FAST) rádiótávcsővel folytatott vizsgálatot.

Keskenysávú rádiójelek ritkán eredeztethetőek természetes forrásokból, a kibocsátás többek között műholdakhoz köthető. A kínai projektben 2019 és 2022 között három jelet is észleltek, amelyek látszólag a világűrből érkeztek. A felfedezésről először a kínai tudományos és műszaki minisztérium lapjában számoltak be, akkor azt írták, több potenciális technológiai nyomra bukkantak.

A hír hamar bejárta a kínai sajtót és közösségi oldalakat, majd a világsajtóban is felbukkant. Werthimer szerint a jelek bizonyosan mesterséges eredetűek, de nem idegenek hozták létre őket. A FAST műszerei rendkívül érzékenyek, és az emberi tevékenységhez köthető kibocsátásokat is fogják. Csang Tongcsie, a csapat kínai tagja korábban maga is kiemelte, hogy a jelek interferenciától származhatnak, és folytatni kell a hitelesítést, ami hosszú időt vehet igénybe.

Nem ez az első alkalom, amikor izgalmasnak ígérkező jelekről bizonyosodik be, hogy emberi eredetűek. 2019-ben látszólag a Földtől 4,2 fényévre fekvő Proxima Centauri rendszerében detektáltak olyan kibocsátást, amely akár idegen technológiára is utalhatott volna. Később viszont kiderült, hogy az adatok hátterében szintén interferencia állt.