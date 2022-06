Hogyan működik egy légtisztító és mire kell figyelni?

Modern civilizációs probléma a légszennyezettség, ami nemcsak a szabadban okoz problémát, de az otthonainkban is. A modern technikának hála ez ellen már hatékonyan lehet védekezni, ugyanakkor érdemes tisztában lenni azzal, hogy a légtisztítók milyen megoldásokkal dolgoznak, és a különböző védelmi rendszerek milyen szennyeződések ellen hatékonyak.

Egy 2020-as kutatás szerint az európai városok kétharmadában az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által megállapított egészségügyi határértékeknél magasabb számokat mérnek: a szálló por (PM), a nitrogén-dioxid (NO₂) és ózon (O₃) évente mintegy 400 000 európai halálesetért felelős.

Ez alól nem kivétel Magyarország sem: az Európia Unió bírósága a közelmúltban el is ítélte hazánkat a rossz levegőminőség miatt. Egyénként is tehetünk azért, hogy javuljon (vagy ne legyen rosszabb) a helyzet, illetve a modern technológiának hála már vannak olyan légtisztító berendezések, amivel a saját életterünk levegőjét tehetjük tisztábbá és egészségesebbé.

Hogyan működik egy légtisztító?

Ilyen eszközökből több megoldás is létezik, de szinte mindegyik ugyanazon elv alapján működik: folyamatosan (akár a nap minden órájában) áramoltatják az otthonunk levegőjét, a több rétegű szűrőrendszer pedig felfogja a levegőben található káros anyagokat (káros részecskék, füst, gázok, akár vírusok), továbbá a szálló port (ami nem összekeverendő a bútorokra lerakódó porral).

A gyakorlatban ez konkrétan úgy néz ki, hogy a légtisztító (ventilátor vagy más megoldás segítségével) beszívja a levegőt, amit a keringető rendszer átnyom a többrétegű védelmi rendszeren, majd megtisztítva visszajuttat a lakásba. A hatékonyság persze nagyban függ a teljesítménytől, így vásárlásnál hatványozottan érdemes figyelni arra, hogy az eszköz hány köbméter levegőt képes megtisztítani egyetlen óra alatt. Egy 20-30 négyzetméterre hitelesített eszköz például alkalmatlan arra, hogy egy jóval nagyobb, akár 50-60 négyzetméteres lakás levegőjét tisztán tartsa.

Fontos az is, hogy egy adott eszköz milyen védelemmel rendelkezik. A HEPA szűrővel ellátott légtisztító készülékek például képesek kiszűrni a levegőből az említett szálló port, a polleneket és az egyéb, sokszor allergiát okozó részecskéket is, és ebbe a kategóriába már bele tartoznak az ultrafinom, mikron méretű szennyeződések is, amik képesek eljutni akár az ember tüdejébe is.

Az ionizációs technológiával felszerelt légtisztítók módosítják a levegőben a negatív töltésű ionok mennyiségét, így kötve meg a különféle mikroszkopikus szennyeződéseket, a szénszűrős megoldások pedig hatékonyak a porral, a különféle gázokkal és gőzökkel, illetve a füsttel és a kellemetlen szagokkal szemben. Egyes modellek UV fényt is alkalmaznak, ami képes megtisztítani a levegőt az olyan mikroszkopikus organizmusoktól is, mint a vírusok vagy éppen a baktériumok.

Minél több védelmi vonal, annál jobb

Azzal persze érdemes tisztában lenni, hogy a felsorolt megoldások általában nem egymagukban felelnek a levegő tisztán tartásáért, hanem részét képezik egy több elemből álló védelmi rendszernek, amin keresztül a megtisztítani kívánt levegő áthalad. Minél több megoldással rendelkezik egy légtisztító, annál biztosabb, hogy tényleg képes tisztán tartani az otthonunk levegőjét.

Ezért érdemes tisztában lenni a különböző megoldások előnyeivel, hogy olyan modellt válasszunk, ami leginkább megfelel az igényeinknek. A HEPA filter mondhatni kötelező, hiszen ez egyszerre véd hatékonyan a szálló por, a vírusok, a baktériumok és a penész ellen, az pedig bónusz, ha ezt kiegészíti ionizációs védelem vagy UV fény, az extra szénszűrő pedig akkor jön jól, ha rendszeresen szembesülünk dohányfüsttel és kellemetlen konyhai szagokkal.