Hálóba gabalyodott fókát mentettek

Egy hálóba gabalyodott kúpos fókára bukkantak a kelet-angliai Horsey és Winterton-on-Sea között – írja a BBC. A Friends of Horsey Seals (FHS) szervezetet egy helyi lakos riasztotta, a mentőcsapat szerint a zsineg mélyen az állat húsába vágott.

A példányt a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals East Winch-i központjába szállították. A hálót levágták, és megkezdték a fóka kezelését.

Sally Butler, az FHS önkéntese szerint a több mint 200 kilogrammos egyed befogása nem volt egyszerű.

Az állat nyaka köré egy 122 centiméter hosszú háló tekeredett, amely 10 centi mélyen a húsba vágott.

A seb elfertőződött.

Butler kiemelte, hogy egyre gyakrabban kell hasonló esetek miatt menteniük. A héten egy másik csapdába esett fókáról is érkezett riasztás, de az állat egy csoportban mozgott, a mentés ezért nem volt lehetséges. Az FHS szerint a fiatal fókák gyakran gabalyodnak hálókba, melyekből aztán nem tudnak szabadulni. Ahogy nőnek, a zsinegek elkezdik felvágni a bőrüket.