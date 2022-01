Így látszik igazán, milyen brutális méretű volt a tongai vulkánkitörés felhője

Szombat este érte el Magyarországot a több mint 17 ezer kilométerre lévő tongai vulkánkitörés lökéshulláma, írtuk korábban.

A csendes-óceáni Tonga-szigetek vízalatti vulkánja, a Hunga Tonga-Hunga Ha’apai magyar idő szerint szombat délelőtt tört ki.

A Reuters készített egy grafikát, amin látszik, mekkora volt a vulkáni hamuból álló felhő, amit a kitörés okozott.

Just how big was the Tonga eruption?

After one hour, the cloud of volcanic ash was roughly 650km wide. For comparison, that's roughly size of mainland Spain and large enough to cover most of Florida.

Read more: https://t.co/KNHVXlckAj

— Reuters Graphics (@ReutersGraphics) January 21, 2022