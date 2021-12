Így halt meg John Lennon

A liverpooli születésű John Lennon gyermekkora elég viszontagságos volt, mivel édesapja elhagyta a családot, édesanyja pedig nővérére bízta fiát. John fiatalkorát később újabb tragédia árnyékolta be, anyja ugyanis 1958-ban egy ittasan autózó rendőr áldozata lett, a művész 18 esztendősen teljes árvaságra jutott.

Gyermekkorában először rajztudásával tűnt ki, ennek köszönhetően a liverpooli College of Art diákjaként végezte tanulmányait, kamaszként ösztönösen lázadt az iskola szigorú légköre ellen – írja a Rubicon.hu. A diákok ellenszegülése pedig a korban elválaszthatatlan volt az új, divatos zenei irányzatoktól, főleg a rock and rolltól.

Első zenekarát, a The Quarryment 1957-ben alapította, amely George Harrison és Paul McCartney csatlakozása és több névváltoztatás után a hatvanas években Beatlesként vált világhírűvé. A csapat 1962-ben egészült ki Ringo Starral.

Sokakat magára haragított

Lennon őszinte és markáns nyilatkozataival gyakran keltett botrányt – és hírverést – az együttes körül: 1966-ban egy amerikai turnéjuk előtt például kijelentette, hogy a Beatles népszerűbb Jézusnál, amivel komoly tiltakozást váltott ki az Egyesült Államokban. A banda lemezeit sok helyen elégették, ezzel együtt pedig számos szervezet, például a Ku Klux Klan meg is fenyegette a négy zenészt.

A zenekart feszítő belső ellentétek az EMI lemeztársaság legendás menedzsere, Brian Epstein 1967-es halálával törtek felszínre, ugyanis a négy tehetséges művész a „Beatle-mánia” tetőpontján elsősorban saját ambícióit akarta valóra váltani. Ez a szándék az 1970-es Let it be című album kiadása után aztán szét is feszítette a Beatlest.

Lennon Yoko Ono oldalán vetette bele magát szólókarrierjébe, művészetével mindinkább a kor problémáira igyekezett felhívni közönsége figyelmét: gyakran tiltakozott a vietnami háború, a faji ellentétek, és a nők társadalmi alávetettsége ellen.

Őrült merénylő

John Lennon látszólagos „szakadársága”, irányváltása – és egy, a Zabhegyező című regényből kiolvasott állítólagos „üzenet” – pedig ez idő tájt arra sarkallta a Hawaii-szigeteken élő Mark David Chapmant, hogy megtervezze a zenész meggyilkolását. A beteg férfi a gyilkosság előtt egy Zabhegyező-kötetet, egy vadonatúj Lennon-albumot és egy 38-as kaliberű revolvert vásárolt.

1980. december 8-án Chapman – sok ezer rajongóhoz hasonlóan – a művész lakóhelye, a híres Dakota-ház körül lődörgött, és dedikáltatta Double Vision-példányát. A délutáni – első – találkozás után Lennon feleségével együtt egy stúdióba hajtott, ahonnan csak éjjel 11 óra körül tért vissza otthonához.

Itt meglepetésére ismét összetalálkozott a korábban autogramot kérő furcsa idegennel, aki megszólította Lennont, majd öt lövést adott le, melyek közül négy el is találta. Lennonnak esélye sem volt a túlélésre már a kórházba szállítás során belehalt a vérveszteségbe.