Afrikában honos ragadozó járkál szabadon a Bükkben

A feltehetően ember nevelte szervál nem fog emberre vadászni a Bükkben, de óvatosan kell vele bánni. A magyar szabályozás szerint veszélyes állat, de ő most nagyobb veszélyben van, mint amit ránk, emberekre nézve jelent.

Az elmúlt napokban Eger környékéről és Borsodnádasd határából is egy szervál felbukkanásáról érkeztek hírek. A félreértés mondhatni kizárva, miután utóbbi helyszínen még videó is készült a láthatóan nagyon is barátságos macskáról. Tekintve, hogy Afrikában honos ragadozóról van szó, amely Magyarországon a veszélyes állatok listáján a szürke farkassal szerepel egy kategóriában, jelenléte több kérdést is felvet.

Tökéletes ragadozó

A szervál nem tartozik a klasszikus értelemben vett nagymacskák közé, de a nőstény 8-13, a hím 15-18, a kilogrammos testsúlyával és 54-62 centiméteres marmagasságával a házimacskák méretéhez még csak nem is hasonlítható. A hírek szerint a Bükkben kóborló állat valószínűleg egy ember közelében élő, házi kedvencként tartott egyed, amely valahogy meglépett a tulajdonosától.

Eredetileg Afrikában őshonos, a füves szavannák lakója, főként kisemlősökkel és madarakkal táplálkozik. Testalkata nem véletlenül sugall még a macskák közt is szokatlan ruganyosságot: repülni nyilván nem tud, a madarakat mégis a levegőben kapja el.

A magas fűben cserkészi be áldozatát, majd amikor az felrebben, a szervál 2-3 méter magasra ugrik, és lerántja a földre

– mondja a 24.hu-nak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert sajtószóvivője.

Nincs biztonságban

Magyarországon is van olyan élőhely, ahol akár e képességét is kamatoztathatja, kisemlősben sincs hiány, illetve mégiscsak a világ egyik legtökéletesebb ragadozójáról, macskáról van szó. A kérdés inkább az, hogy hajlandó-e vadászni? Minden bizonnyal ember nevelte állatról lévén szó elképzelhető, hogy az élelmet is tőlünk várja, ám erről még feltételezésekbe bocsátkozni is korai.

A bükki szervállal kapcsolatban most fontosabb, hogy a következő napokban egyre fagyosabbá fordul az időjárásunk, ő pedig nincs ehhez hozzászokva. Állatkertek, vadasparkok számára is előírás, hogy a meleg égövről származó fajnak fűtött teret kell biztosítani.

Szerepel a washingtoni egyezmény, más néven CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről) listáján. Ez annyit tesz, hogy szervált hazánkban csak megfelelő engedélyekkel lehet beszerezni és tartani, természetesen utóbbira is komoly szabályok vonatkoznak.

Az állatnak tehát a legkevésbé sem jó a kóborlás, nem túlzás azt mondani, hogy életveszélyben van. És vajon az ember, ha összefut vele?

Mi nem vagyunk veszélyben

A magyar jog veszélyes állatként tartja nyilván a szervált, az ezt tartalmazó FM rendelet a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól három kategóriát állít fel. A szervál a középső, a „közepesen veszélyes állatfajok” közé tartozik, itt találjuk még a farkasokat, hiúzokat például, vagy a nagyobb kengurufajokat. Számunkra a lényeg, hogy a bükki szervál nem fog lesben állni emberre vadászva sem a fák mögött, sem az utcasarkon, mégis óvatosnak kell lenni, ha valaki találkozik vele.

A legtöbb állat ugyanis nem akarja bántani az embert, ám ha veszélyben érzi magát, arra sokszor agresszióval reagál

– emeli ki Hanga Zoltán. Hozzáteszi: a legfontosabb kerülni azt a viselkedést, amit az állat támadásnak értelmezhet.

A több helyen megjelent állítással ellentétben a budapesti állatkertben jelenleg nincs szervál, de a 2000-es években volt. A szakember közvetlen tapasztalatai szerint békés, játékos állatok, bár tény, hogy léteznek náluk is egyéni eltérések. Sőt, megesik, hogy a sokkal kisebb vadmacskához is csak maximális óvintézkedésekkel, pajzzsal mennek be a gondozók.

Egyelőre nem tudjuk, mi lesz az állattal, kérdéseinkkel megkerestük a területileg illetékes Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot is, amint válaszaik befutnak, ismét jelentkezünk.