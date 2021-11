Saját ajánlásával ment szembe Merkely Béla

Az oltási kedv növeléséről adott interjút az RTL Klub Reggeli című műsorában Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Ebben elmondta, hogy ő két Szputnyik oltására megkapta a harmadikat is, Janssent választott – erről azonban korábban azt mondta, hogy nem javasolt. „Az mRNS vakcina után jöhet vektorvakcina (például az egy dóziusú Janssen), míg az Astra Zenecát vagy Szputnyik V-t kapottaknak más típusú oltóanyagra van szükségük” – mondta akkor.

„Én két Szputnyikot kaptam és egy Janssent” – mondta a rektor az RTL Klub műsorában. „Ha kell a negyedik majd hat hónap múlva, azt is fel fogom venni.”

A kormány harmadik vakcinákkal foglalkozó táblázatában is mRNS-vakcinák, illetve a Sinopharm szerepel a Szputnyik V után, de korábban szakértők is azt mondták: vektorvakcinára ugyanilyennel oltani nem ajánlott. Lisziewicz Julianna immunológus szerint a vektoralapú vakcinák, tehát a Szputnyik, az AstraZeneca és a Janssen nem adhatók újra. Már nem azért, mert veszélyes vektorra vektort oltani, hanem azért, mert felesleges.

A vektorvakcinák lényege, hogy a SARS-Cov2 tüskefehérjét hordozó gént – amelynek hatására immunrendszerünk felépíti a kórokozó elleni védelmét – egy másik, az ember számára teljesen ártalmatlan vírusba ültetve juttatják a szervezetbe. Ez az úgynevezett adenovírus vagy vírusvektor. Fennáll azonban a lehetősége, hogy a szervezet antitestek termelésébe kezd az adenovírus ellen is, így az ismétlésnél az oltóanyag nem, vagy nem kellő mértékben jut célba. Biztos tudásunk még nincs a kérdésben, ezért alkalmazzák inkább nemcsak a vakcinák, hanem a vakcinatípusok keverését is az emlékeztető oltásoknál, és ezért nem javasolnak vektorvakcinát vektorvakcinára. Sőt, ugyenezen megfontolásból alkalmaznak a Szputnyik-V-nél különböző adenovírusokat, az első dózisnál adenovírus 5-öt, a másodikban adenovírus 26-ot. A Janssen egydózisú készítménye adenovírus 26-ot tartalmaz, tehát elméletben fennáll az esélye, hogy a Szputnyikra ráoltva nem éri el a kívánt hatékonyságot.

Tudomásunk szerint Merkely Béla nyilatkozata óta nem érkezett kutatási eredmény a Szputnyik és a Janssen keverésére, így nem tudni, mire alapozza a rektor azt, hogy a két vakcina jól működik együtt. Janssent adatni az Európai Unióban eddig el nem fogadott vakcinára azért lehet hasznos, mert ezzel így már szabadon lehet utazni külföldre is, míg az mRNS-vakcinákból továbbra is kettő kell ehhez. Információink szerint egyébként nagyon sok oltóponton bármire oltanak bármit, így elméletileg, aki nagyon akar, vektorvakcinára is szerezhet vektorvakcinát – csak nem biztos, hogy védettség szempontjából annyira jól jár vele.