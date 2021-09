Lenyűgöző fotó készült a sarki fényről

A Nemzetközi Űrállomás (ISS) legénysége gyakran örökít meg látványos jelenségeket. Az egyik űrhajós ezúttal a sarki fényről készített lélegzetelállító felvételt – írja a Business Insider.

Thomas Pesquet, az Európai Űrügynökésg (ESA) űrhajósának fotója az egyik legjobb ISS-en készült kép, amelyen a sarki fény látható.

Pesquet augusztus 20-án figyelte meg a jelenséget. Az űrhajós szerint a sarki fény különösen fényes volt, miközben a telihold megvilágította bolygónkat.

Another #aurora but this one is special as it is so bright. It is the full Moon 🌕 lighting up the shadow side of Earth 🌎 almost like daylight. 🌞 #MissionAlpha https://t.co/vhJVPNqE1D pic.twitter.com/bcx6NNZsrj

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 24, 2021