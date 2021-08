Kövérré teszik az állatokat a városok

Nem kell hozzá túl sok háttértudás, hogy az ember rájöjjön: az urbanizáció nem tesz jót a természetnek. Az állatok élőhelyének csökkenésével az alkalmazkodóképesebb fajok a természetből a városba szoknak át, ez pedig nyilvánvalóan megváltoztatja az életmódjukat és hosszú távon a testfelépítésüket is. Eddig szakértők azt hitték, hogy az állatok egyre kisebbé válnak, valójában azonban egy friss kutatás szerint pont az ellenkezője történik: nagyobbak és kövérebbek lesznek a városi életmódtól – írja a Study Finds.

A Floridai Természettudományi Múzeum kutatása szerint a városlakó állatok nagyobbak és kövérebbek lettek azért, mert olyan területeket találnak, ahol több ember él, és több az élelem. A Communications Biology tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kutatók több mint 140 ezer állat testsúlyát vizsgálták meg, és kiderült, hogy az elmúlt 80 év alatt azoknak az állatoknak növekedett a testsúlya, amelyek városi életmódot is folytatnak. Ilyenek például a farkasok, hiúzok, szarvasok, denevérek, és egyes rágcsálók.

A kutatási eredmények szöges ellentétei annak, amit szakértők jósoltak az állatok testméretével kapcsolatban.

Ezek a modellek ugyanis a klímaváltozást helyezték központba, annak ellenére, hogy nem ez az egyetlen változó az egyenletben. A friss kutatási eredmények az emberek közelségét és a rendelkezésre álló élelmet is figyelembe veszik. Kiderült, hogy az emberi jelenlét nagyobb súllyal számolandó, és az is, hogy vannak olyan fajok, amelyek jobban alkalmazkodnak a városi élethez, és vannak, amelyek kevésbé. Ezen is múlhat a testméret változása.