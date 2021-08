Egy kísérlet kedvéért 11 napon nem aludt a tinédzser fiú

1963-ban két tinédzser úgy döntött, hogy egy tudományos projekt keretében a lehető legtovább maradnak fenn – írja az IFLScience. Az egyik fiú végül a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült. Randy Gardner és Bruce McAllister eredetileg azt akarták vizsgálni, hogy miként hat a paranormális képességekre az alvásmegvonás, de végül úgy döntöttek, inkább a kognitív és a fizikai teljesítmény változásait tanulmányozzák.

Végül Randy lett a kísérlet alanya, Bruce pedig a megfigyeléseket végezte, és a feljegyzéseket készítette. A különleges vizsgálat talán a feledés homályába merült volna, ha egy helyi újság cikke nem hívta volna fel William C. Dement, a Stanford Egyetem szakértőjének figyelmét a történetre. Dement szerint akkoriban ő lehetett az egyetlen ember a földön, aki alváskutatással foglalkozott.

Az akkor 16 éves Randy szülei aggódtak, hogy a vizsgálat veszélybe sodorhatja fiukat. A szülők kérésére az 1963 decemberétől 1964 januárjáig tartó kísérletet ezért Dement felügyeletével végezték. A teszt során a fiú flipperezett, kosarazott, nem feküdhetett le, és amikor vécére ment, a csukott ajtó mögül folyamatosan beszélnie kellett.

A kísérlet elején Randy jól bírta a gyűrődést, a második napon viszont nehezen ismerte fel tapintásra a különböző tárgyakat. A harmadik napon már lehangolt volt, és rosszul teljesített a nyelvtörőkben.

Az első emlékezetkiesések, hallucinációk és téveszmék a negyedik napon jelentkeztek.

Randy visszaemlékezése szerint innentől egyre rosszabb lett a helyzet. Teste többé-kevésbé bírta a terhelést, de mentálisan összeomlott.

Az elkövetkező napokban memóriája egyre romlott, és beszéde is lelassult, elmosódott. Gyakran előfordult, hogy elkezdett egy mondatot, és képtelen volt befejezni azt, igaz, pingpongozni még így is tudott. A fiúnál paranoia is kialakult, ezt korábban több alvásmegvonásos esetnél is megfigyelték.

A kísérlet utolsó napjára Randy teljesen kifejezéstelen lett, és folyamatos felszólításra volt szüksége, hogy válaszoljon a kérdésekre. Kognitív teszteket ekkor már nem nagyon tudtak elvégezni vele, mert a feladatok során hamar elfelejtette, hogy mit is csinál éppen.

A fiú végül 11 napot és 25 percet volt ébren, ezzel új világrekordot állított fel. A kísérlet után a szakértők nyomon követték regenerálódását, idővel pedig minden értéke visszaállt a normál szintre. Az adatok alapján a kutatók azt is meg tudták állapítani, hogy a vizsgálat során egyes agyrégiói időnként szunyókáltak.

Utóbb többen is megdöntötték Randy csúcsát, a Guinness Rekordok Könyve viszont nem közölte tovább a próbálkozásokat, nehogy a veszélyes tevékenységre biztassák az embereket.