Látványos meteorhullások kezdődtek

Július 28-29-én éri el csúcsát az Alfa Capricornidák meteorraj – írja a CNN. Nagyjából két hete az év leglátványosabb meteorhullása is megkezdődött, a Perseidák maximuma augusztus 11-e és 13-a közé esik. Emellett a Delta Aquaridák is megérkeztek, ezen raj maximuma szintén július 28-29-e közé esik. A Delta Aquaridák főleg a déli féltekéről láthatóak, de északon is megfigyelhetjük őket.

Meteorhullások akkor alakulnak ki, amikor a Föld áthalad egy üstökös vagy aszteroida törmeléksávján. A légkörbe belépő apró darabkák megsemmisülnek, és fényjelenségeket alakítanak ki. A Delta Aquaridákat a 96P/Machholz üstökös alakíthatja ki, míg a Perseidákat a 109P/Swift-Tuttle, az Alfa Capricornidák pedig a 169P/NEAT hozza létre. Utóbbi meteorhullást egyébként a magyar Konkoly-Thege Miklós írta le először 1871-ben.

A meteorok megfigyeléshez érdemes a fényszennyezéstől elvonulni.

A szemnek nagyjából 20 percre van szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodjon a sötéthez, fontos azonban, hogy a megfigyelés alatt még a telefonunkra se nézzünk rá, a fény ugyanis elvakíthatja az embert.