Kína a kannabisz őshazája

Hosszú ideig az orvoslásban és a textiliparban is alkalmazott és drogként is használt növényről – tudományos nevén Cannabis sativa – úgy vélték, Közép-Ázsiából ered. A svájci Lausanne-i egyetem vezette szakértői csoport most 110 örökítőanyagon végzett átfogó elemzést, és megállapították, hogy a vadkendert az újkőkorban (neolitikumban), 12 ezer éve háziasították Kelet-Ázsiában.

Ezzel a kannabisz az egyik első növényfaj, amelyet a búza és az árpa mellett az ember termeszteni kezdett, a Cannabis sativa eredeti formája azonban mára valószínűleg kihalt – idézi az MTI a Science Advances című tudományos lapban megjelent tanulmányt.

A mai magasan specializált fajok a tudósok szerint egy mintegy 4000 éve kezdődött szelektív termesztés eredményei. A kender és a marihuána többek között abban különböznek egymástól, hogy eltérő mennyiségben található bennük kannabidiol (CBD) és a pszichoaktív tetrahidro-kannabinolt (THC).