Meglepő helyen került elő néhány velencei ékszer

Ma már elfogadott tudományos tény, hogy a vikingek jóval Kolumbusz előtt eljutottak Észak-Amerikába, ám egy új felfedezés tovább árnyalhatja a képet, amelyet Észak-Amerika és Európa korai kapcsolatairól kialakítottunk. Kutatók még néhány évvel ezelőtt, alaszkai őslakosok településeinek feltárása közben találtak jellegzetes kék üveggömböcskéket. A szakértők szinte első pillantásra meg tudják állapítani, hogy ezek a Velencéhez tartozó sziget, Murano jellegzetes termékei, amelyek nagy becsben álltak a középkor végi, kora újkori világban.

A kutatók majdnem hanyatt estek

Önmagában ezek alaszkai jelenléte nem is nagy meglepetés, hiszen ilyen, ékszerként viselt, illetve nagy értékük miatt pénzt helyettesítő eszközként használt kék üveggömböket számos helyen találtak már Észak-Amerikában, illetve a Karibi-térségben is. Azonban ezeknek a készítését a kutatók mind 1550 és 1750 közé tették, így minden bizonnyal az Atlanti-óceánon keresztül, a nyugat-európai hódítókkal együtt érkeztek a térségbe – amikor az alaszkai leletek előkerültek, ezekről is azt feltételezték, hogy így kerültek a kontinensre.

Az üveg korának meghatározása nem egyszerű feladat, ha viszont egyértelműen az üveggel együtt a lelőhelyre jutó szerves anyag is előkerül, akkor annak radio­karbonos vizsgálata segíthet megállapítani, mikor kerültek a tárgyak a lelőhelyre. Márpedig az alaszkai üveggömbök egy valamilyen növényi anyagból készült zsinegre voltak felfűzve, és az Alaszkai Egyetem kutatói 2021 elején ezek vizsgálatát végezték el.

Amikor megkaptuk az eredményeket, majdnem hanyatt estünk. Kiderült, hogy a zsineget adó növény az 1400-as évek első felében még minden valószínűség szerint életben volt

– mondja Michael Kuntz, a kutatást ismertető tanulmány egyik szerzője.

Nyugati irányból érkezhetett

Mivel egy ilyen zsineg élettartama nem mérhető évtizedekben, ez azt jelenti, hogy az üveggömbök akár évtizedekkel Kolumbusz útja előtt kerülhettek Alaszkába.

De hogyan? Minden bizonnyal a másik irányból, azaz Velencéből a Selyemúton juthattak el Kínába, hogy aztán onnan északkeletre haladjanak tovább, majd – esetleg egy kajakhoz hasonló vízi alkalmatosság fedélzetén – keljenek át a Bering-szoroson. Ez pedig azt jelenti, hogy valamilyen áttételes kereskedelmi kapcsolat bizony már a XV. század első felében is összekötötte Európát Észak-Amerikával, ráadásul nagyrészt szárazföldi úton.