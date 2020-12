Dawkins: Nobel-díjat Karikó Katalinnak

“Adjanak Nobel-díjat ennek a nőnek!” – szúrta ki a hvg.hu Richard Dawkins evolúcióbiológus Twitter-üzenetét. A szakember Karikó Katalin, a BioNTech magyar alelnökének munkásságát méltatva tette e kijelentést.

Give this woman a Nobel Prize.https://t.co/KQrjyvI2ez

UPenn “told me that they’d had a meeting and concluded that I was not of faculty quality,” she said. ”When I told them I was leaving, they laughed at me and said, ‘BioNTech doesn’t even have a website.’”

— Richard Dawkins (@RichardDawkins) December 26, 2020