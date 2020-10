Bizarr külsejű polipról készült videó

A tízkarú polipok osztályába tartozó Spirula spirula csigára emlékeztető váza viszonylag gyakori, élve azonban nehéz a mindössze 7 centiméteres, mélytengeri fajra bukkanni. Szakértők egy csoportjának a közelmúltban egy robotizált tengeralattjáró segítségével elsőként sikerült videót készítenie az állatról természetes élőhelyén – írja a ScienceAlert.

A Schmidt Óceán Intézet kutatói a Nagy-korallzátony 850-860 méteres mélységét vizsgálva először nem tudták, mit is látnak.

Utóbb sikerült megerősíteni, hogy különleges felvétel készült, és ez lehet első alkalom, amikor élőhelyén örökítették meg a Spirula spirulát.

Exciting news! This appears to be the FIRST observation of Spirula, aka ram’s horn squid, alive + in its natural environment. Very rarely seen or captured, they have many extinct relatives, but are only living member of genus Spirula, family Spirulidae, and order Spirulida. 1/3 pic.twitter.com/re4rZyRuER

— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) October 27, 2020