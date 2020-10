Ökológiai katasztrófa zajlik Oroszország partjainál

Ökológiai katasztrófa zajlik a kelet-oroszországi Kamcsatka félszigeténél – írja az IFLScience.

A térség tengeri élőlényei tömegesen pusztulnak, a partokat tetemek lepték el.

A hatóságok azt követően figyeltek fel a jelenségre, hogy szörfözők arról számoltak be: a régióban a víz torokfájást, lázat és látási problémákat okoz. A szakértők szerint tömegpusztulási eseményről van szó, ez azt jelenti, hogy igen rövid idő alatt rengeteg élőlény veszett oda. A jelenség polipokat, fókákat, tengeri sünöket és csillagokat, rákokat, illetve halakat is érint.

A WWF arra gyanakszik, hogy egy mérgező vegyület okozza a tömeges pusztulást. A szervezet szakértői mintákat is begyűjtöttek a területről, ezek tesztelése jelenleg is zajlik. Az orosz természeti erőforrások minisztériumának előzetes eredményei alapján kizárható, hogy olajszennyezés áll a háttérben. Alekszej Knizsnikov, a WWF Oroszország munkatársa szerint hasonló eseményt vihar vagy olajszennyezés nem válthat ki. Az érintett fajok alapján úgy tűnik, hogy az óceán mélye is érintett.

A régióban 1979-ben nyitottak meg egy területet azzal a céllal, hogy ott rovarirtókat tároljanak. A helyszínnek jelenleg nincs hivatalos tulajdonosa, és őrizetlenül áll. Elképzelhető, hogy a mérgező anyag innen került be a vizekbe.

Kiemelt kép: Alexandr Piragis / Sputnik / Sputnik via AFP