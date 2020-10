Ókori arisztokrata sírjára bukkantak Baranyában

2020-ban több értékes római kori lelet is előkerült a Baranyában folyó feltárások során. Úgy tűnik, a sorozat folytatódik: a közelmúltban ismét egy hasonló korú leletetre bukkantak. A Janus Pannonius Múzeum önkéntes lelőhely-felderítő programja keretében egy római kori kocsisírt találtak Pereked határában – áll az intézmény közleményében. A feltárást Kovaliczky Gergely, a múzeum munkatársa vezette.

Az intézmény csapata a feltárás során előkerült leletek restaurálását már megkezdte. Baranya megyében eddig csak egy kocsisírt azonosítottak, az 1969-ben, Kozármislenyben előkerült lelet rekonstrukciója a Janus Pannonius Múzeum állandó régészeti kiállításában tekinthető meg.

A mostani nyughely több szempontból is eltér az 50 évvel ezelőttitől: a perekedi kocsi kétkerekű, bronz díszeire jellemző az ősi triszkelion (hármas spirál) motívum, amely az indoeurópai kultúrák egyik legősibb mintája.

Ugyanakkor hiányoznak a kocsiról a kozármislenyire jellemző Bacchus-szobrok. A kocsival együtt két fogatos lovat, egy hátaslovat, illetve két vadászebet is eltemettek. A mintegy 1800 éves temetkezés során a kocsit, a lovakat és a kutyákat egy előre megásott téglalap alakú gödörbe helyezték, a kocsi kerekeit leszerelve, a kocsiszekrény két oldalára helyezték. A nyughely fölé valószínűleg sírhalmot is emeltek. A kocsi díszítése alapján feltételezhető, hogy egy, az őslakossághoz tartozó kelta arisztokratáé volt, aki a római hódítást követően továbbra is az itt élő lakosság elitjéhez tartozott.

Janus Pannonius Múzeum