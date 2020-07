Egy néző vette észre a riporter daganatát

Victoria Price, a floridai WFLA-TV riportere nemrég kapott egy e-mailt egy nézőtől.

A meg nem nevezett nő nem aktuális hírrel kapcsolatban írt, hanem mert egy bejelentkezésnél észrevett valamit a tévés nyakán. A tényfeltáró riportokban jeleskedő tévés közzé is tette az e-mail szövegét:

A figyelmeztetés hatásosnak bizonyult, Price elment vérvételre, ultrahangra, majd megvizsgálta egy specialista, és kiderült, hogy az aggodalom jogos volt: a riporternek pajzsmirigyrákja van, a daganat a nyirokcsomókra is átterjedt.

Victoria Price később a Twitterre feltöltött egy képet, amin látható a duzzanat, legalábbis annak, aki tudja, hogy ez bajt is jelenthet

Hi! I agree, not the easiest to see. It’s not super obvious unless you know what to look for. This screenshot shows it a bit better. I’m still learning but doc explained that the tumor is in the middle of my thyroid, pushing the glands up and out, hence the subtle protrusion. pic.twitter.com/NFeoRVcUdz

Egy július 24-i tweetben Price megírta, hogy daganatos betegségben szenved, és nyilvánosan megköszönte a nézőnek, hogy figyelmeztette a lehetséges bajra.

A bit of ~personal news~ to share.

Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.

I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM

— victoria price (@WFLAVictoria) July 23, 2020