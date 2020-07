Riasztás: betört a vihar

Zivatarok és széllökések miatt nyugati és északi megyéket érintő riasztást adtak ki.

Szombaton egy hidegfront éri el hazánkat, kora délutántól előbb a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten, később egyre nagyobb területen megnövekszik a felhőzet. Kora délutántól előbb a Dunántúl nyugati tájain, aztán helyenként északkeleten, majd egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor, elszórtan zivatar is kialakulhat.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton fél kettőkor adott ki több megyét érintő, elsőfokú riasztást az aktuális és a néhány órán belül bekövetkező veszélyes időjárási jelenségek miatt. Erős széllökések egyelőre az északnyugati országrészt érintik, míg heves zivatarokra a Dunántúl északi felében és hazánk északi területein kell számolni.

Egyelőre, a helyzet ugyanis folyamatosan változik, az éppen aktuális információkat itt éri el a met.hu-n.

Vasárnap éjszaka többnyire erősen felhős vagy borult égre, és sokfelé esőre, záporra van kilátás, egy-egy zivatar is kialakulhat. reggelre a Dunántúlon, majd napközben középen és keleten is csökken a felhőzet, már csak nappali gomolyfelhő-képződére számíthatunk. A frontális csapadék a déli órákra a keleti határ mentén is megszűnik, az északnyugati szél nagy területen erős, helyenként viharos lesz, de estére jelentősen veszít erejéből. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10, 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20, 26 fok között alakul.

A front nyomában a maximumhőmérsékletek napokig 30 fok alatt maradnak, országos átlagban 22-29 fok között alakulnak majd.