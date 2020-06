Ősi aszteroidák miatt alakulhatott ki a földi élet

Egy új tanulmány alapján a korai óceánba csapódó aszteroidák hozzájárulhattak az élet alapelemeinek kialakulásához – írja az Independent. A szakértők úgy vélik, hogy a vízbe kerülő objektumok különböző anyagokat hoztak a Földre, és elősegítették az aminosavak létrejöttét. Ennek hatására megindulhatott az a folyamat, mellyel végül az élet is kifejlődött bolygónkon.

A kutatók nem zárják ki, hogy hasonló jelenség a Marson is lezajlott.

A szakértők napjainkban két hipotézissel magyarázzák az élet építőelemeinek megjelenését: az egyik szerint a szükséges anyagok a Földön, míg a másik alapján az űrben alakultak ki. Az új vizsgálat utóbbi elméletet támasztja alá.

Takeucsi Juto, a Tóhokui Egyetem munkatársa és kollégái azokat a reakciókat szimulálták, melyek az ősi becsapódások hatására indulhattak be. Ehhez szén-dioxidot, nitrogént, vizet és vasat használtak fel. A kísérlet során aminosavak, így glicin és alanin keletkeztek. Ezen anyagok elengedhetetlenek a fehérjék számára, melyek az élethez szükséges biológiai reakciókat képesek létrehozni.

Mivel a távoli múltban a Marson is lehetett egy hatalmas óceán, nem zárják ki, hogy hasonló folyamat a vörös bolygón is lezajlott. Amikor a Marson még létezett az ősi óceán, légköre a korai földi atmoszférára emlékeztethetett, így akár a földihez hasonló létformák is kifejlődhettek felszínén.