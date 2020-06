Leszakad az ég, riasztást is kiadtak – térképek

Az érintett területeken jégeső eshet, károkat okozhat az erős szél is.

A zivatar miatt továbbra is érvényes az országos figyelmeztetés, de frissült a veszélyjelzés, elsőfokú, citromsárga riasztást is kiadtak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat folyamatosan frissülő térképén jelzett járásokban a fő veszélyforrást a villámlás jelenti, de megerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat.

Külön veszélyjelzés érvényes továbbra is a felhőszakadás miatt.



A déli óráktól többfelé kell zivatarokra számítani, legnagyobb számban és eséllyel az ország középső-keleti felén, míg éjszaka szórványosan főleg az ország északi felén).

A zivatarok mellett még hétfőn is lehet felhőszakadás (helyenként akár 50 mm feletti csapadék hullhat rövid idő alatt), amihez társulhat jégeső (2 centi körüli) és viharos széllökés (jellemzően 60-80 km/órás, de egy-egy helyen akár 80 km/óra feletti is).

Kiemelt kép: MTI/Varga György