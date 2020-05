Pengefogú hal maradványaira bukkantak

A szardellafélék napjainkban leginkább az élelmiszeriparból ismert, a család egyes korai képviselői ugyanakkor rendkívül veszélyes ragadozók voltak. Egy friss tanulmány alapján évmilliókkal ezelőtt a szardellák 1 méter hosszúra is megnőhetttek, felső állkapcsukból pedig hosszú, kardszerű fogak nőttek – írja a ScienceAlert.

A szakértők két fajt vizsgáltak az 55-39 millió évvel ezelőtti eocén korból. A két fosszília Belgiumban, illetve Pakisztánban került elő. Az első, a Clupeopsis straelenitől származó kövületet az 1940-es, a másodikat pedig az 1970-es években azonosították. A szakértők egészen mostanáig nem tudták, hogy utóbbi egy eddig ismeretlen fajtól származik. A halat Monosmilus chureloidesnek nevezték el, ez az urdu Khurelre, egy alakváltó, vámpírszerű démonra utal.

Bár a két faj méretében és egyéb tulajdonságaiban is eltért egymástól, a hasonlóságokat könnyű felfedezni. A Michigani Egyetem csapata a két állatot ma élő halakkal is összevetette, így derítették ki, hogy a szardellaféléket is magába foglalú heringalakúak közé tartoztak.

Legtöbb rokonukkal ellentétben a két ősi faj nem planktonokat, hanem halakat fogyaszthatott.

A kutatók szerint a mintegy 66 millió évvel ezelőtti kréta-tercier kihalási esemény után a kipusztult fajok szerepét újabbak vették át, ekkor változatos élőlények alakultak ki. A korszakban komoly küzdelem folyt az egyes fajok között, valószínűleg a most leírt halak is ezen folyamat hatására tűntek el.