Észtországban a koronavírus két újabb, eddig ismeretlen mutációjára bukkantak

Két újabb, eddig nem ismert vírusmutációra bukkantak Észtországban virológusok a SARS-CoV-2-vírus genetikai elemzésekor – számolt be kedden a helyi sajtó.

A Postimees című helyi lapnak Radko Avi, a tartui egyetem tudományos munkatársa azt mondta, hogy a szakértők a vizsgálatok során hat észt állampolgártól vett koronavírusos mintát összehasonlították a vírus kezdeti törzsével, amelyet Kínából kaptak.

A vírus nyolc olyan mutációját mutatták ki, amelyek megjelentek más országok mintáiban is, de két olyan mutációt is találtak, amelyeket máshol még nem azonosítottak. „Ha az utóbbiakat alaposan megvizsgáljuk, akkor látható, hogy kemény küzdelem folyik az észt lakosok immunrendszerében a vírussal. Az a tény, hogy a mutációk a fehérjék szintjén jelennek meg, azt mutatja, hogy az immunrendszer nagy nyomás alatt van, ezért keresi útját az emberi szervezetben. Ez azt mutatja, hogy (a vírus) új az emberi populáció számára, ami persze már eddig is ismert volt” – fejtette ki Avi.

Koronavírus: jöhet a durvább mutáció? Ezért nagyon felelőtlen egy gyorsan terjedő járvány során bármi biztosat is állítani mutációkról, vírustörzsekről de főleg ezek gyakorlati jelentőségéről.

Az elemzés szerzői szerint a genom vizsgálatával le lehet követni, hogy terjednek a betegséget előidéző vírusok. Nidhan Biszvasz és Partha Madzsúmder, az indiai nemzeti biomedikai genomika intézetének szakértői április végén kimutatták, hogy a koronavírus tavaly decemberben jelent meg Kínában, és 10 különböző mutációja alakult ki. Egyikük – az A2a – kis híján kiszorította a többit és dominánssá vált a világ különböző részein.

Észtországban kedden 1746 fertőzöttet tartottak nyilván. Egy nap leforgása alatt öt új fertőzéses esetet mutattak ki, az előző napon kettőt. Hatvanegy ember halt meg. Március 13-tól vezettek be rendkívüli járványhelyzetet, amely május 17-ig van érvényben.

MTI, kép: AFP