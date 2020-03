Az élet nyomaira bukkanhattak a Marson

Szakértők egy csoportja azokat a szerves molekulákat elemezte, melyeket a Marson található Gale-kráterben azonosított egy marsjáró – írja a ScienceAlert. A kutatók arra jutottak, hogy az anyag akár biológiai eredetű is lehet.

A mintákat a Curiosity nyerte ki évekkel ezelőtt a kráter egyik iszapdarabjából. 2018-ban egy tanulmányban mutatták be az anyag elemzésének adatait, a szakértők többek közt olyan molekulákra, tiofénekre is bukkantak, melyek a Földön a biológiai eredetű nyersolajban is megtalálhatóak.

A tudósok akkor azt feltételezték, hogy az anyagok nem az élet nyomai. Dirk Schulze-Makuch, a Washingtoni Állami Egyetem munkatársa és kollégái most azt próbálták felderíteni, hogy pontosan milyen módokon alakulhattak ki a marsi tiofének.

A szakértők több olyan biológiai keletkezési útvonalat is feltártak, melyek valószínűbbek lehetnek a kémiai kialakulásnál.

Fontos kiemelni, hogy így is rengeteg olyan nem biológiai folyamat létezik, mellyel megjelenhettek a molekulák. Az anyagok például becsapódások segítségével is eljuthattak a felszínre, de akár vulkáni aktivitás hatására is létrejöhettek.

Schulze-Makuch-ék szerint ugyanakkor a biológiai eredet sem kizárható. 3 milliárd évvel ezelőtt a Mars még sokkal barátságosabb hely lehetett, és akár az élet is kialakulhatott rajta. A baktériumok például előállíthatták a tioféneket. A kutatók bíznak benne, hogy a különböző marsjáróknak köszönhetően idővel megtalálhatják az egykori marsi élet egyértelmű nyomait is.