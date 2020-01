Veszélyesen meleg vizet találtak az Antarktisznál

Rekordmeleg vizet találtak az Antarktisz egyik kulcsfontosságú gleccsere alatt – számol be a Phys.org. David Holland, a New York-i Egyetem munkatársa és a csapat tagja szerint amennyiben a helyi gleccser elolvad, a tengerszint emelkedése a világ távoli, lakott régióinál is komoly problémát fog okozni.

A szakértők január elején a Thwaites-gleccser alatti vízben több mint 2 Celsius-fokot mértek.

A kutatók a rekordmeleget a jégtömeg azon részénél rögzítették, ahol a gleccser elválik a kőzetágytól, és a vízbe ér. Ennél a résznél az olvadás különösen nagy hatással van a jégtömeg zsugorodására.

A Thwaites-gleccser olvadása jelenleg a tengerszint-emelkedés mintegy 4 százakékáért felelős. Sok kutató véli úgy, hogy ez a világ legsérülékenyebb és legveszélyesebb gleccsere: ha elolvadna, 1 méterrel emelkedne a globális tengerszint. Holland szerint az új felfedezés azt sugallja, hogy a jégtömeg visszahúzódása megállíthatatlan lehet.

A kutatók a hőmréséklet mellett a víz mozgását is meg tudták mérni. Úgy tűnik, hogy a gleccser mélyén a tenger igen gyorsan kavarog, ami tovább gyengítheti a jeget.

