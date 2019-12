Nyakunkon az év végi megújulás

Ha kötelezőnek érezzük, hogy az év utolsó hónapjában is varázsoljunk valami szépet az ünnepi készülődés során, hogy lelkünket csillogó díszbe öltöztessük és sugározzunk szeretetet embertársaink felé, akkor a legjobb, ha az adventi megújulást elsősorban magunkkal és testi-lelki egészségünkkel kezdjük. Fontos azonban: a magunk és a környezetünk érdekében bevezetett pozitív szokásainkat ne felejtsük és a jövőre nézve is észben tartsuk!

A december mindig kiemelt hónapja és az egyik legszebb időszaka az évnek: a várakozás csodájával telnek meg a napjaink, az összes szerettünk kicsit közelebb kerül hozzánk azáltal, hogy gyakrabban gondolunk rájuk, és ilyenkor összefog a család és együtt készülődik az év legszebb élményére. Az utolsó napokban a legtöbbünk számot vet az idei évi eredményeivel, sikereivel és szembenéz a jövő év kihívásaival, sőt a legtöbben ilyenkor komoly egészségügyi vagy életmódbeli elhatározásokat tesznek, hogy pozitívan, fogadalmakkal kezdjék meg az évet. A leggyakoribbak közé a fizikai jólétünk, egészségünk javítását célzó elhatározások tartoznak: egészséges táplálkozás, fogyás, több testgyakorlás, az alkoholfogyasztás mérséklése, a dohányzás elhagyása, káros szokásainktól való megszabadulás. Tulajdonképpen nem is meglepő, hiszen mi lehetne nagyobb ajándék a fa alatt saját magunk és szeretteink számára, minthogy például a dohányzást, ezt a rossz szokásunkat is átgondoljuk!

Csakhogy nem szabadna elfelejtenünk, hogy az elszámolásra és értékelésre nem csupán az ünnepek és szilveszter apropóján, előbb is lehetőségünk van. Mert minél előbb változtatunk a hozzáállásunkon és teret engedünk a pozitív átalakulásnak – nem csupán pár nap erejéig, hanem a jövőre nézve is -, annál többet tehetünk saját magunk, sőt szeretteink testi-lelki egészségéért is.

Figyeljünk oda a szeretteinkre és egymásra!

Nemzetközi előrejelzések szerint több mint egymilliárdan dohányoznak világszerte, Magyarországon is több mint 2 milliós ez a tábor – de ennél jóval több ember életére hatással van a cigaretta az égés során keletkező füst miatt.

Egy szál cigaretta meggyújtását követően több mint hatezer vegyi anyag keletkezik, amelyek jó része a füsttel bejut a szervezetünkbe. A nikotinról köztudomású, hogy komoly függőséget okoz, valamint olyan mellékhatásokkal járhat, mint például a fejfájás, szédülés, ugyanakkor ma már a témában jártas vezető tudományos szervezetek is azon az állásponton vannak, hogy elsősorban nem a nikotin, hanem az égés és a füst az, amelyek a dohányzással kapcsolatos betegségek kialakulásáért felelősek. A füstben ugyanis a kimutatott több ezer vegyi anyag közül 93-ról állapította meg az FDA, az Egyesült Államok gyógyszereket és élelmiszereket bevizsgáló szervezete, hogy káros vagy potenciálisan káros az egészségre.

Dohányosként minél tovább folytatjuk a cigarettázást, annál többet kockáztatunk, ezért a legjobb megoldás, ha rá sem szokunk. Ezt nem csak saját magunk, de a körülöttünk lévők érdekében is érdemes megfontolni. Azáltal, hogy nem gyújtunk rá, rengeteg káros anyag szervezetbe jutásától megkíméljük magunkat és a környezetünket.

Ha pedig már dohányzunk, akkor válasszuk a leszokást. A leszokással egyértelműen és arányosan csökken a megbetegedések valószínűsége. Ezért, ha már dohányzunk, a leghatékonyabb és legeredményesebb módja az ártalomcsökkentésnek, ha felhagyunk a dohányzással.

A dohányosok egy része azonban minden figyelmeztetés ellenére sem hagyja abba a dohányzást. Azok számára, akik valamiért nem mondanak le káros szokásukról, ma már a tudomány és a technológia fejlődésének köszönhetően – úgy, mint az energetikai szektorban vagy az autógyártásban, a dohányiparban is – megjelentek egyéb alternatívák, így például a különféle úgynevezett füstmentes technológiák, amelyek csökkenthetik a dohányzás okozta ártalmakat. Azt azonban tudnunk kell, hogy ezen új technológiai vívmányok használata sem lehet soha olyan hatékony az ártalmak kiküszöbölésében, mintha el se kezdtük volna használni a dohány- és nikotintartalmú termékeket, illetve, ha leszokunk a dohányzásról. Lényeges kiemelni, hogy rengeteg különböző füstmentes technológia létezik, melyek hatása teljesen eltér. A technológiákon belül is óriási különbségek vannak attól függően is, hogy a hatásuk vonatkozásában rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok milyen szintűek.

Itt az idő, hogy odafigyeljünk az ünnepek során és a mindennapokban is!

Az egyik ilyen füstmentes technológia például az e-cigaretta, amely nem füstöt, hanem nikotinpárát képez azáltal, hogy elektromos úton felmelegíti a tartályában lévő nikotintartalmú folyadékot. Egy másik a nikotinsóval működő technológia, ahol kémiai reakció eredményeként keletkezik nikotinpára. A hevítéses technológia dohány használatával működik, azonban használata során épp csak annyi hő képződik, ami képes a dohány- és nikotinpárát felszabadítani, azonban égés hiányában nem keletkezik füst. Ezeknél a technológiáknál az égés kiküszöbölésével kevesebb káros és potenciálisan káros anyag juthat a szervezetbe, és a környezetükben tartózkodók is kevesebb mérgező anyagnak lehetnek kitéve, mint a cigarettafüst esetében.

Fontos azonban tudni, hogy ezek a füstmentes technológiák sem kockázatmentesek, hiszen ezek is tartalmaznak nikotint, ami függőséget okoz, és megemeli a szívfrekvenciát, a vérnyomást, illetve ezen technológiák hosszú távú hatása nem ismert. A nem megfelelő minőségből fakadó esetleges mellékhatások pedig kizárólag megbízható forrásból származó anyagok használatával kerülhetők el.

Az ünnep és a hétköznapok szépségét azzal biztosíthatjuk, ha egyáltalán el se kezdünk dohányozni, hiszen ez a dohányzás ártalmai teljes kiküszöbölésének leghatékonyabb módja. Dohányzás esetén pedig az ünnepek közeledtével itt a pillanat, hogy teljesen abbahagyjuk a dohány- és nikotintartalmú termékek fogyasztását a dohányzás és a nikotin ártalmainak kiküszöbölése érdekében.