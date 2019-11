A csernobilinál is nagyobb veszély fenyeget

A hidegháború alatt az Egyesült Államok több nukleáris fegyvert is tesztelt a Csendes-óceánon fekvő Marshall-szigeteken. Az 1970-es évekre igen súlyos helyzet alakult ki, ezért az amerikaiak úgy döntöttek, összegyűjtik a szennyezett talajt és a sugárzó törmelékeket.

A hulladékot a Runit-szigeten kialakított gödörben helyezték el, majd bebetonozták.

Egy ideig úgy tűnt, hogy sikerült megoldást találni a problémára, mára azonban bebizonyosodott, hogy a térség bizonyos területei súlyosan szennyezettek, a sugárzó anyag tárolója pedig felnyílhat. Egyes szakértők szerint, ha a radioaktív szennyeződés kiszabadulna, a csernobilinál is komolyabb helyzet alakulhatna ki.

A Runit dóm 45 centiméter vastag és 115 méter átmérőjű. A közelmúltban szakértők egy csoportja a helyszínen is megvizsgálta a tárolót, és több kisebb repedést is felfedeztek a felületén – írja az IFLScience. A kutatók szerint a sérülések kialakulását a felmelegedés is segítheti, a tegnerszint emelése pedig tovább súlyosbítja a helyzetet, hiszen a magasabban álló víz képes kimosni a radioaktív anyagokat.

A Marshall-szigetek 1991-ben függetlenedett Amerikától, ez azonban azt is jelentette, hogy az Egyesült Államok már nem vállalt felelősséget a későbbi szivárgásokért. A Marshall-szigetek kormánya ugyan próbált változást elérni az ügyben, de Amerika megtagadta a segítséget.

