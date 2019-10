Komoly szövődményei lehetnek, ha nem megyünk orvoshoz az aranyérrel

Kétségtelenül az aranyér számít az egyik legkellemetlenebb és leginkább szégyellt betegségnek a társadalomban. 50 év felett szinte minden második embernél jelentkeznek a tünetek, de nemtől függetlenül a fiatalabb korosztály is érintett az aranyerességben, aminek igen komoly szövődményei lehetnek, ha nem teszünk ellene időben.

Igaz, hogy az esetek nagy részében az aranyér a kellemetlensége ellenére könnyen kezelhető, de a tartósan fennálló vérzés és gyulladás számos komoly, és mindenekelőtt veszélyes állapotot eredményezhet.

Ilyen az aranyeres krízis, ami a tágult visszeres csomók kizáródását jelenti a végbél záróizomzatán kívülre. Nagy fájdalommal jár, elszenvedője nem tud ülni, de sokszor állni is csak nehezen, emellett meg kell birkóznia a lázzal és a folyamatos rossz közérzettel is. A betegség ebben a szakaszban sokszor már nem visszafordítható, a visszerek már nem visszahelyezhetőek és maguktól sem húzódnak vissza, éppen ezért haladéktalanul orvoshoz kell vele fordulni, mert a kezelése sebészi beavatkozást igényel.

Ezzel együtt az aranyérrel járó leggyakoribb panasz a vérzés. Mindenkit sokkol, mikor székelés után először megpillantja a WC-papírra került friss vért, és azonnal elkezdi számba venni a legsúlyosabb eshetőségeket. A vérzés a sérült hámfelszín irritációja miatt alakul ki, és rendszerint csak néhány cseppnyi vér ürül. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem fordulhat elő jelentősebb vérvesztés is, ilyen esetekben szintén magától értetődő, hogy azonnal menni kell a legközelebbi orvoshoz.

Ugyanis ha a betegség és a vérzés hosszú időn keresztül fennáll, akkor a mindennapos szenvedés mellett olyan szövődményei is lehetnek, mint a vashiány vagy a vérszegénység. Bár esetenként elhanyagolhatónak tűnik a vérveszteség, kezeletlen betegség esetén tulajdonképpen folyamatos a vérzés, és az így távozó, a szervezetnek fontos anyagok (mint például a vas) hiánya a jól ismert tünetekhez fog vezetni, például fáradékonysághoz, ingerlékenységhez vagy koncentrációzavarhoz.

A legfontosabb, egyben legveszélyesebb szövődmény a végbéldaganat, ezért a friss vért látva mindig meg kell vizsgálni, hogy annak hátterében nem daganatos elváltozásról van-e szó. A legtöbbször ezt végbéltükrözéssel oldják meg, ami több szempontból is kellemetlen élménynek számít, de saját egészségünk érdekében muszáj alávetnünk magunkat, ha nincs más lehetőség. Fontos kiemelni azt is, hogy ha sikerül is kizárni a daganatos elváltozást, a folyamatosan fennálló gyulladás és a betegség következtében kialakult székletpangás is megalapozhatja rosszindulatú folyamatok létrejöttét, ezért már a legapróbb gyanú esetén is ajánlott orvoshoz fordulni.

