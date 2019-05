Így küldheti el a nevét a Marsra

A NASA segítségével bárki eljuttathatja 2021-re a nevét a vörös bolygóra – írja a Space.com. Az űrhivatal 2020-ban induló marsjáróján olyan mikrochipeket fognak elhelyezni, amelyeken rendkívül vékony sorokban írják majd fel a jelentkezők neveit. A NASA szerint egy-egy chipre 1 millió név fér ki.

Az érdeklődők ezen a linken tudják elküldeni nevüket, a regisztráció után pedig egy speciális beszállókártyát is letölthetnek. 2017-ben már indult egy hasonló akció, akkor 2 millióan adták be nevüket az InSight misszió csapatának. A NASA most is sok érdeklődőre számít, a neveket szeptember 30-ig lehet beküldeni.

Az egyelőre Mars 2020 néven futó projekt célja, hogy 2021 februárjára egy rovert juttassanak a Marsra. Az űrhivatal tervei szerint rövidesen kiírnak egy diákoknak szánt pályázatot, a tanulók feladata az lesz, hogy a Curiosityhoz hasonlóan találó nevet adjanak a marsjárónak.

A Mars 2020 a 45 kilométer széles Jezero-kráterben fog landolni.

A szakértők úgy gondolják, hogy a környéken egykor egy folyódelta feküdt, így ha valaha volt élet a bolygón, az ebben a térségben is jelen lehetett.

A rover egyik célja az lesz, hogy az egykori létformák potenciális nyomait kutassa. Emellett egyéb feladatokat is ellát majd, többek közt a régió geológiáját és rejtett jégkészleteit is elemezni fogja.

Kiemelt fotó: iStock