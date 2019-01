Magyar tervezhette a Coca-Cola első logóját

Ha távolba szakadt, világhírűvé vált hazánkfiait vesszük sorba, Louis Madarasz neve nem szokott előkerülni, pedig ma is elképesztő tisztelet övezi a kalligráfusok között. Sokan egyenesen a valaha élt legjobb szépíróként emlegetik.

A 160 éve, 1859. január 20-án született Louis ráadásul híres család szülötte is volt, nagyapja az a Madarász László, aki Kossuth rendőrminisztereként a forradalmi kormányzat radikálisabb tagjai közé tartozott, amíg 1849 áprilisában lemondásra nem kényszerítették. Még Világos előtt emigrált, 1850-ben érkezett családjával az Egyesült Államokba.

Unokája már Texas államban született, de származása fontos szerepet játszott életében: a család fenntartotta kapcsolatát Kossuthtal, a nagyapát pedig nagy tisztelet övezte az Amerikába szakadt magyarok között. 1907-ben el is látogatott Magyarországra, az egykori családi birtokok megtekintését és a rokonokkal való találkozást élete egyik legszebb élményeként emlegette.

Gyönyörűen és gyorsan

Louis Madarasz tinédzserkorában kezdett érdeklődni a kalligráfia iránt, és már egészen fiatalon lenyűgöző képességekre tett szert a díszes, ornamentikus elemekkel díszített írásban. Amellett, hogy gyönyörűen dolgozott, még gyors is volt – a szakma ismerői szerint sem előtte, sem utána nem volt olyan kalligráfus, aki ennyire kidolgozott írást ilyen sebességgel tudott volna papírra vetni.

Első munkái üdvözlőlapok voltak, ezekre figyelt fel a kor egyik jó nevű kalligráfusa, G. A. Gaskell, aki saját reklámügynökségének keretein belül komoly pénzt is keresett munkájával. Miután Madaraszt felvette, hamarosan az ő jellegzetes aláírása is megjelent a cég alkotásain, a fiatal kalligráfus pedig sokat tanult az új munkahelyen.

Utolsó üdvözlőlapjai

Később önállósította magát, több városban is élt és dolgozott az Egyesült Államokban, majd saját albumot is megjelentetett. Egészsége viszont már a századforduló után néhány évvel, egy súlyos tüdőgyulladás következtében megromlott, és 1911. december 23-án meg is halt.

Még kiküldte barátainak és megbecsült ügyfeleinek híres karácsonyi üdvözlőlapjait, amelyek ekkor is jellegzetes, azóta számtalan művész által másolni igyekezett stílusát tükrözték.

Ő alkotta a Coca-Cola logóját?

Bár Madarasz neve a szakmán kívül viszonylag kevéssé ismert, az is elképzelhető, hogy az ő keze munkája a világ talán legismertebb ábrája. Egyesek ugyanis közvetett bizonyítékok, illetve a stílus elemzése alapján arra a következtetésre jutottak, hogy ő tervezhette a Coca-Cola első logóját 1886-ban.

A közben globális óriáscéggé terebélyesedő vállalat ugyan többször eszközölt már kisebb változtatásokat logóján, ám az még ma is őrzi az eredeti vonalvezetést.

A cég ugyan hivatalosan akkori könyvelőjének, Frank M. Robinsonnak tulajdonítja az első változat papírra vetését, ám könnyen elképzelhető, hogy a vázlatok megrajzolására valójában egy külsőst, méghozzá Madaraszt kérték fel – ha így volt, a titkot a kalligráfus magával vitte a sírba.