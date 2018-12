Ezek voltak 2018 leghülyébb kutatásai

Persze az itt felsorolt kutatásoknak általában van némi haszna: ha nem is pontosan az, amire készültek, a közben használt technológiák, vagy az általuk leszűrt következtetések később hasznosíthatók más területeken. De azért magukban elég furcsán hangzanak – és ez még csak a krémek krémje.

Az elefántok ormányának működését jórészt ismerjük már, de azt nem tudjuk, miképp képesek az olyan kisebb, darabos élelmiszereket magukhoz venni, mint amilyen például a reggelizőpehely. Ezért Kellynek, az afrikai elefántnak tavaly nyáron nagyon jó dolga volt: annyit ehetett a finom müzliből, amennyi csak jólesett neki, a kutatók pedig közben megfigyelték, pontosan mi is történik az elefánt testében.

A kutatók azt vizsgálták, hogy Kelly milyen erővel használta az ormányát ahhoz, hogy képes legyen felszívni ezeket a könnyű, kisebb darabokat. A Georgia Műszaki Intézet mérnökei úgy gondolták, hogy ez a kutatás majd segíthet abban, hogy sokkal hatékonyabb robotokat fejlesszenek, hiszen az elefántok ormánya már magában is műalkotás, és inspirálja a robotkészítőket.

How does an elephant eat its cereal? Scientists really want to know. https://t.co/d4emhmTCck pic.twitter.com/b1w1dLfabY

— SN Students (@SNStudents) 2018. december 7.