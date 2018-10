Mészárlás kezdődhet Kínában

Kína részben feloldja a tigris- és orrszarvúcsontok kereskedelmének tilalmát, ami új lendületet adhat az orvvadászatnak.

A két ikonikus fajt világszerte a kihalás szélére sodorta az emberi tevékenység, elsősorban a vadászat. Főleg Kínában, ahol a porrá őrölt orrszarvútülöknek és tigriscsontnak hagyományosan gyógyerőt tulajdonítanak.

Megnyitottak egy kiskaput

Amolyan széles spektrumú gyógyszerként tartják számon, ami hatásos többek között láz, köszvény, álmatlanság agyhártyagyulladás kezelésére – írja a BBC. Ennek persze az ég világon semmi alapja nincs, az orrszarvú tülke egyszerű keratinból épül fel, ugyanabból az anyagból mint például az ember körme.

Mégis hatalmas a kereslet, 1993-ban az ázsiai ország is betiltotta a tigris- és orrszarvúcsontok kereskedelmét. Ezt oldotta fel részben a kormány funkcióját betöltő államtanács:

„Felkészült kórházakban, képzett orvosok felügyeletével” fel lehet használni fogságban elpusztult orrszarvúk és tigrisek csontjait.

Kétélű fegyver

Pozitív hírfogyasztói hozzáállással a döntés mögött észrevehető jószándék, de mindenképpen kétélű fegyverről van szó és ne legyünk naivak: ismerve az emberi természetet szinte biztosra vehetjük, hogy visszavág.

Aki hisz ebben a kuruzslásban és elég pénze is van, az a tiltás ellenére is megszerezte amit akart, nyilvánvalóan az illegális vadászatot segítve ezzel. Ha most megnyílik a kiskapu, ami törvényesen kínálja fogságban elpusztult állatok részeit, azzal az orvvadászat – legalábbis egy része – elveszti létalapját. A vadon élő állomány tehát nagyobb biztonságban lesz.

Másrészt azonban jogos a félelem, hogy a legális kereskedelem ernyője alatt a törvénytelenül leölt állatokból származó termékek is megjelennek, nehezebb lesz őket kiszűrni. Sőt, a lehetőség még akár serkentőleg is hathat az orvvadászatra, a vadonban megkezdődik a mészárlás.

Illusztráció: egy Afrikában meggyilkolt orrszarvú, az orvvadászoknak nem volt idejük befejezni a csonkítást – PERRY DELL / DPA