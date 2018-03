Esőcseppek segítségével állíthatnánk elő energiát

A napenergia széles körű használatának egyik fő akadálya a rossz idő. Kínai mérnökök azonban most kidolgoztak egy olyan panelt, amely az esős napokon is képes energiát termelni.

A napelemek fő problémája, hogy megfelelő mennyiségű napsugárzás nélkül használhatatlanok. Létezik már technológia – például a Tesla rendszere – mellyel van lehetőség a fel nem használt energia elraktározására, a módszer azonban nem elég olcsó és hatékony ahhoz, hogy a kevésbé napos régiókban is alkalmazhassák.

A kínai Szucsoui Egyetem kutatócsapata most ígéretes megoldással állt elő: olyan napelemeket hoztak létre, melyek az esőcseppekből is képesek energiát előállítani – írja a Business Insider. A szakértők fejlesztésüket az ACS Nano folyóiratban mutatták be.

A triboelektromos nenogenerátor (azaz TENG) a többi generátorhoz hasonlóan a mechanikus munkát alakítja elektromossággá.

A berendezés különlegessége, hogy már igen kicsi energiát, az esőcseppek becsapódását is képes hasznosítani.

A kínai csapat olyan hibrid panelt hozott létre, amely tartalmazza a TENG technológiát, ráadásul igen könnyű és viszonylag olcsó is. A fejlesztés során különböző műanyagokkal kísérleteztek, melyeket a napelemek és a nanogenerátor rétegei közé vittek fel.

A két réteg összeköttetésben van egymással, de külön-külön is képesek energiát előállítani.

Bár a technológia igen ígéretes, a rendszer előállítása egyelőre túl drága. Ha sikerül a szakértőknek jelentősen lecsökkenteni a találmány költségét, akkor forradalom jöhet el a napelemek használatában. A napenergiára épülő technológiákat így az esősebb térségekben is érdemes lesz majd használni.

A napelemek az időjárás adta problémák ellenére egyre gyorsabban fejlődnek. A kereskedelmi panelek telepítésének költsége 2012 óta 58 százalékkal csökkent.

A becslések alapján 2040-re a megtermelt energia 40 százalékát megújuló energiaforrások fogják előállítani.

(Kiemelt kép: Pixabay)