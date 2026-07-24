A Google után a TikTokot is agyonbírságolhatja az EU

Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a TikTok megsértheti az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló rendeletét (DSA), mert a platform kiskorú felhasználóinak fiókbeállításai nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet, biztonságot és védelmet – közölte pénteken az uniós testület, mindössze egy nappal azután, hogy a Google-re egymilliárd dolláros bírságot szabtak ki.

A bizottság közlése szerint a TikTokon a kiskorúak nyilvánosra állíthatják fiókjukat, így a közzétett tartalmaikat bárki megtekintheti, még azok is, akik nem rendelkeznek TikTok-fiókkal.

Emellett a 16-17 éves felhasználók tartalmait a platform ajánlórendszere, a For You hírfolyam más felhasználóknak is megjelenítheti. A bizottság szerint ez növeli a kéretlen kapcsolatfelvételek, a zaklatás, valamint a gyermekeket célzó visszaélések kockázatát. A bizottság arra is felhívta a figyelmet, hogy még a privát fiókot használó kiskorúak is könnyen beazonosíthatók más felhasználók követőlistái alapján, profilképük pedig bárki számára hozzáférhető marad, ami szintén biztonsági kockázatot jelenthet.

Súlyos bírságot kaphat a TikTok

Az előzetes megállapítás szerint a TikToknak módosítania kellene a kiskorúak alapértelmezett fiókbeállításait úgy, hogy tartalmaikat csak az általuk elfogadott felhasználók láthassák. A bizottság emellett úgy véli, hogy a platformnak nem szabadna a kiskorúak tartalmait ajánlania más felhasználóknak, és azok semmilyen körülmények között nem lehetnének elérhetők a platformon kívüli globális közönség számára.

Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy az előzetes megállapítások nem jelentik a vizsgálat végleges lezárását.

A TikToknak lehetősége van átnézni a vizsgálati iratokat és írásban reagálni a kifogásokra. Amennyiben a bizottság álláspontja végső megerősítést nyer, hivatalosan megállapíthatja a jogsértést, ami a vállalat globális éves árbevételének 6 százalékáig terjedő bírság kiszabását is lehetővé teheti. Ez a 2024-es profit alapján nagyjából másfél milliárd eurót jelentene. A TikTok ellen 2024 februárjában indított vizsgálat több területre is kiterjed, többek közt a platform esetlegesen függőséget előidéző kialakítására, az ajánlórendszerek működésére és a kiskorúak életkorának ellenőrzésére. Az ezekkel kapcsolatos eljárások egy része továbbra is folyamatban van.