A népszerű mesterséges intelligencia alkalmazások következetlen és félrevezető tanácsokat adtak azoknak a magyar választóknak, akik útmutatást kerestek az április 12-ei választások előtt – írja a Liberties polgárjogi csoport most közzétett jelentésében.

A TVP World által szemlézett jelentés szerint a magyarok közel egyharmada használ mesterséges intelligencia alapú alkalmazásokat, ezek közül a két legnépszerűbb, a ChatGPT és a Gemini által nyújtott választói tanácsokat vizsgálták meg. A csoport öt kitalált választói profilt készített, amelyek mindegyike a választáson induló öt párt egyikéhez illeszkedett. Az egyes profilokat ezután tízszer tesztelték mindkét alkalmazásban, két külön kérdéssel: az egyik egyenes tanácsot kért arra vonatkozóan, hogy melyik pártra szavazzon, a másik pedig azt volt hivatott jelezni, mennyire egyezik az adott párt programja az ő preferenciáival.

Az eredmények jelentős elfogultságot mutattak a végső győztes Tisza Párttal, és Magyar Péterrel szemben, a Fidesz és Orbán Viktor mellett.

A Liberties beszámolója szerint az OpenAI chatbotja az esetek 90 százalékában nem ajánlotta a Tiszát, amikor Tisza-párti szavazói profillal kérdeztek. A másik kérdésre vonatkozóan a párt mindössze 2 százalékot kapott, és ezeket a profilokat rutinszerűen olyan kisebb pártokhoz sorolták, amelyeknek korlátozott esélyük volt megugrani az 5 százalékos parlamenti küszöböt. A Fideszt ezzel szemben a tesztek körülbelül 50 százalékában jelölték meg ideális pártnak a profil részére, és elsődleges esélyesként mutatták be Orbán pártját.

Az is érdekes, hogy mind a Chat GPT, mind a Gemini a válaszok 96 százalékában olyan pártokat is javasolt, amelyek nem szerepeltek a szavazólapon.

A jelentés szerint az ellentmondás egyik oka az elavult képzési modell lehetett, mivel a Tisza csak 2024-ben vált ismertté, és az eszközök betanításához használt adatok nagy része ez előtt keletkezett. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy bár a mesterséges intelligencia torzított kimenete nem befolyásolta a választások eredményét – Tisza földcsuszamlásszerű győzelmet aratott –, egyértelmű kockázatot jelentett.

Egy kiélezettebb versenyben, ahol a választók kevésbé biztosak a döntésükben, az ilyen válaszok potenciálisan befolyásolhatják az eredményt

– érvelt a Liberties.