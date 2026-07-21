Július végén látványos csillaghullásnak lehetünk tanúi

Július 30-ról 31-re virradó éjszaka éri el aktivitása csúcsát két meteorraj, a Déli Delta Aquaridák és az Alfa Capricornidák, ennek eredményeként óránként akár 10-15 hullócsillag felvillanása is várható az égbolton – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

A közlemény szerint a Déli Delta Aquaridák gyorsabb, finom fénycsíkokat húzó meteorjaikról ismertek, míg az Alfa Capricornidák ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező meteorokat adnak, amelyek még a Hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek.

A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra, a jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz.

A meteorrajok alacsony kiindulási pontja és a majdnem telihold miatt azonban a maximálisnál kevesebbet lehet majd észlelni, óránként 10-15 hullócsillagot.

Érdekesség, hogy az Alfa Capricornidák meteorrajt 1871-ben Konkoly Thege Miklós fedezte fel Ógyallán. A neves csillagász alapította azt az intézetet, amelynek utódja ma a HUN-REN CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet, ahol a Svábhegyi Csillagvizsgáló is működik.