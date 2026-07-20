Nagyon súlyos hibát találtak az androidos mobilokban

Nagyon kellemetlen hibára bukkantak az androidos mobilokban, írja a The Register.

A lap szerint május óta több tucat bejelentés érkezett hozzájuk arról, hogy az androidos készülékekről a feloldó kód ismerete nélkül is lehet SMS-eket, vagy WhatsApp üzeneteket küldeni, amennyiben engedélyezve van a Gemini elérése a zárolási képernyőről.

A kiskaput egy többujjas gesztussal lehet előhívni, ami megnyitja a Gemini appot a zárképernyőn, amelyet ezután instruálni lehet a WhatsApp, a telefon alkalmazás, vagy az Üzenetek app használatára.

Amennyiben a Gemininek nincs hozzáférése a használni kívánt alkalmazáshoz, a rendszer először felszólítja a felhasználót, hogy nyissa meg a kívánt appot. Ehhez alapesetben szükség lenne a mobil feloldása, ám ha valaki többször egymás után megnyomja a „tovább” gombot a Gemini „melléklet hozzáadása” opciójával, akkor egy hiba miatt lehetővé válik az SMS-küldés jelkód megadása nélkül is.

Sőt, a lehetőségek innentől lényegében korlátlanok, ugyanis más appokhoz is hozzáférést lehet adni a Gemininek. Jó hír, hogy a hiba nem használható ki fizikai hozzáférés nélkül, ezért ha figyelünk a készülékünkre, és nem hagyjuk őrizetlenül, akkor valószínűleg nem lesz gond. Már csak azért sem, mert a Google jelezte: tudnak a hibáról, és hamarosan jön rá a megoldás.