googleandroidgeminihiba
Tech

Nagyon súlyos hibát találtak az androidos mobilokban

Szajki Bálint / 24.hu
Okostelefon illusztráció.
admin Lányi Örs
2026. 07. 20. 10:13
Szajki Bálint / 24.hu
Okostelefon illusztráció.

Nagyon kellemetlen hibára bukkantak az androidos mobilokban, írja a The Register.

A lap szerint május óta több tucat bejelentés érkezett hozzájuk arról, hogy az androidos készülékekről a feloldó kód ismerete nélkül is lehet SMS-eket, vagy WhatsApp üzeneteket küldeni, amennyiben engedélyezve van a Gemini elérése a zárolási képernyőről.

A kiskaput egy többujjas gesztussal lehet előhívni, ami megnyitja a Gemini appot a zárképernyőn, amelyet ezután instruálni lehet a WhatsApp, a telefon alkalmazás, vagy az Üzenetek app használatára.

Amennyiben a Gemininek nincs hozzáférése a használni kívánt alkalmazáshoz, a rendszer először felszólítja a felhasználót, hogy nyissa meg a kívánt appot. Ehhez alapesetben szükség lenne a mobil feloldása, ám ha valaki többször egymás után megnyomja a „tovább” gombot a Gemini „melléklet hozzáadása” opciójával, akkor egy hiba miatt lehetővé válik az SMS-küldés jelkód megadása nélkül is.

Sőt, a lehetőségek innentől lényegében korlátlanok, ugyanis más appokhoz is hozzáférést lehet adni a Gemininek. Jó hír, hogy a hiba nem használható ki fizikai hozzáférés nélkül, ezért ha figyelünk a készülékünkre, és nem hagyjuk őrizetlenül, akkor valószínűleg nem lesz gond. Már csak azért sem, mert a Google jelezte: tudnak a hibáról, és hamarosan jön rá a megoldás.

Kapcsolódó
Olyan androidos kártevő terjed, amivel ellophatják az összes pénzét
A kártevőre már tavaly rábukkantak, de időközben jött egy még fejlettebb változata. Mutatjuk, mire figyeljünk.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kérelmezték Forsthoffer Ágnesnél, hogy kezdeményezze a legfőbb ügyész hivatalvesztésének kimondására irányuló eljárást
Hétfőn ismét rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, mutatjuk a részleteket
Polt Péter reagált Gajdos László kijelentéseire
Török Gábor: Polgár Judit jelölése Magyar eddigi legmegosztóbb bejelentése
Az óbudai korrupciós ügy kulcsfigurája intézte a Bivalyos csárda eladását, amit a strómanja által vezetett cég vett meg, hogy luxusházakat építsen
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik