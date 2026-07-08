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Minden MÁV-utast érint: fontos újítás érkezett a MÁVPlusz alkalmazásba

Mohos Márton / 24.hu
Kelenföld vasútállomás és buszpályaudvar 2025. július 8-án.
admin Lányi Örs
2026. 07. 08. 14:40
Mohos Márton / 24.hu
Kelenföld vasútállomás és buszpályaudvar 2025. július 8-án.
A Tisza-kormány közlekedési- és beruházási minisztere szerint a MÁVPlusz app új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utastájékoztatásban.

Tovább folytatjuk a Lázár János által betiltott vasúti információk újbóli nyilvánossá tételét és az utastájékoztatás fejlesztését: mától a MÁVPlusz alkalmazásban is elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, ahogy megígértem néhány hete!

– közölte Facebook-bejegyzésében szerda délután Vitézy Dávid.

A Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztere szerint a MÁVPlusz applikáció új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utastájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a Vonatinfo adatai: a Menetrend fülre kattintva valós időben követhetők a vonatok, a HÉV-ek és a TramTrain-járatok, régiós nézetben pedig már a helyközi autóbuszok is megjelennek, a menetrendtől való eltéréseikkel együtt.

A néhány hét alatt összerakott rendszer tehát többet tud, mint a tavaly nyáron az elődöm által betiltott információs rendszer. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és egy új kereső is segíti az állomások és járatok gyors megtalálását

– írja Vitézy.

A politikus szerint ezzel szinte csak a kezdőponthoz értünk vissza „három év rombolása után” – bár az appban elérhető térkép immár többet tud, mint korábban bármikor. Ugyanakkor jelezte, nem állnak meg: a következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, így megjelennek majd a járműtípusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső, és további hibajavítások is érkeznek.

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