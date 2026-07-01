Szinte minden kiderült a szeptemberben megjelenő iPhone-ról, miután kibertámadás érte az Apple beszállítóját

Kibertámadás érte az Apple legfontosabb indiai gyártópartnerét, a Tata Electronicsot, melynek eredményeként több mint 200 ezer bizalmas fájl került fel a dark webre – közölte a Reuters. A dokumentumok részletekbe menően leleplezi az Apple szeptemberre várt mobilját, köztük az iPhone 18 Prót, és ha ez nem lenne elég, a cupertinói cég féltve őrzött partnerlistáját is felfedte, ami jelentősen ronthatja a cég alkupozícióját.

A korábban a Nike-t is meghekkelő World Leaks nevű kiberbűnözői csoport által végrehajtott akció során megszerezték a legújabb, még be sem jelentett iPhone-ok részletes alkatrészlistáit és belső minőségbiztosítási fényképeit is. A Reuters által áttekintett dokumentumok szerint legalább hat olyan kritikus fájl található a kiszivárgott adathalmazban, amelyek pontosan összekötik az iPhone 18 Pro egyes hardver elemeit a konkrét gyártókkal. A szivárgás olyan szenzitív területeket érint, mint a chipek, az akkumulátor-alkatrészek, valamint a kamerarendszer moduljai.

Mindezt annak ellenére sikerült megszerezniük, hogy az Apple szigorú üzleti titokként kezeli az adatokat, és nyilvános adatbázisaiban soha nem kapcsolja össze a specifikus komponenseket a gyártókkal.

Szakértők szerint a beszállítói hálózat nyilvánosságra kerülése sokkal mélyebb sebet ejt az Apple-ön, mint a fotók. A dokumentumok rávilágítanak arra, hogy a technológiai óriás mely alkatrészek esetében támaszkodik alternatív forrásokra, és hol függ mindössze egy-két partnertől. Ez jelentősen rontja az Apple alkupozícióját, miközben a konkurencia és a hamisítók számára felbecsülhetetlen értékű alapanyagot szolgáltat.

Több nagy cégnek is kellemetlen a szivárgás

A dark webre feltöltött, 630 gigabájtos csomag belső fényképeket is tartalmaz, amelyek a Tata indiai üzemében végzett ejtési teszteket dokumentálják 2026 elejéről. A képeken egy szürke, hagyományos téglalap formájú, három hátlapi kamerás, Apple-logós készülék látható, amelyen hivatalos Apple „confidential” (bizalmas) vízjelek és belső kódnevek szerepelnek.

Bár sem az Apple, sem a globális iPhone-ok gyártásának 26 százalékáért felelős Tata Electronics nem kommentálta hivatalosan az esetet, a techóriás a hírek szerint már megkezdte a nyomozást. Ennek részeként a Tata korlátozta a belső rendszerekhez való hozzáférést, és informatikai auditot rendelt el. A kiszivárgott csomagban a TSMC és a Qualcomm adatai is felbukkantak, ami tovább fokozza a globális ellátási láncot érintő iparági aggodalmakat.