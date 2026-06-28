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Kömlődi Ferenc: Sokan önként mondanak le a szabadságról a kényelemért és a hamis biztonságért cserébe

Varga Jennifer / 24.hu
admin Lányi Örs
2026. 06. 28. 14:02
Varga Jennifer / 24.hu
„Az ember ma már nem az evolúció végterméke, hanem a saját jövőjének tudatos tervezője” – írja frissen megjelent, Öröklétek című könyvében Kömlődi Ferenc jövőkutató. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Jelenből a jövőbe blogjának szerzőjével a technológia fejlődés jelenlegi mérlegéről, a big tech és a szélsőjobboldali politikai elit összefonódásáról beszélgettünk. A technofuturista író azt is kifejtette, miért nem látja a hosszú távú jövőjét a nemzetállamoknak. Interjú.

Nem túlzok, ha azt mondom, a könyvében a technológiai fejlődés szinte minden aspektusát érinti, legyen szó akár a mesterséges intelligenciáról, a biotechnológiáról vagy a robotikáról – de szóba hozza a negatív trendeket, például a dezinformációt is. Ha mindent egybevetünk, hogy látja: pozitív vagy inkább negatív ma a mérleg?

Azt gondolom, hogy jelenleg pozitívban van a mérleg – a viszontagságok ellenére is. De talán fontosabb az a kérdés, hogy hova érhetünk el. Jelenleg ugyanis egy olyan folyamat elején járunk, amely az emberi kreativitás jelentős növekedéséhez vezethet. Elindítottuk ugyanis a gépi intelligencia evolúcióját, ami hosszabb távon, de azért belátható időn belül ember-gép hibridek létrejöttéhez fog vezetni.

Ugyanakkor van egy alapvető problémánk: az agyunk evolúciósan még mindig a szavannai életkörülményekre van huzalozva. Ezzel a biológiai hardverrel próbáljuk értelmezni a 21. századot, miközben folyamatos multitasking üzemmódra kényszerülünk.

A kettő között feszülő ellentét áthidalásához pedig a finomhangolásnál lényegesen többre lesz szükség.

Varga Jennifer / 24.hu

Azért is kérdeztem már az elején arról, merre dől a mérleg nyelve, mert, amikor a felhasználói szintű mesterséges intelligencia megjelent a hétköznapjainkban, az volt az ígéret, hogy az MI enyhíti majd a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ez történt?

A cikk tartalmából

Cikkünkben az alábbi témákat jártuk körbe Kömlődi Ferenccel:

  • Rövid és hosszabb távon visszafordíthatja-e a társadalmi olló kinyílását a mesterséges intelligencia?
  • Mit kell tenni ahhoz, hogy demokratizálódást hozzon a technológia, ne pedig diktatúrát?
  • Hogyan használják ki a szélsőséges politikai erők a technológia okozta társadalmi felhördülést?
  • Több szabadsága lesz-e a jövő emberének, mint napjaink polgárainak?
  • Hogyan függ össze a technológiai fejlődés a nemi identitás fluiditásával, az elmagányosodással, a nemzeti értékek háttérbe szorulásával?
  • Eszköz és probléma helyett lehet-e megoldás a mesterséges intelligencia?
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