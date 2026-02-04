Minden eddiginél hatékonyabb vízszűrőt alkottak

Új, az átlagos szénszűrőknél ezerszer hatékonyabb szűrőt fejlesztettek ki, amely képes megtisztítani a vizet az örök vegyi anyagoktól – írja a ScienceAlert. A modern világ egyik legsúlyosabb környezeti problémáját jelentő örök vegyi anyagok (per‑ és polifluoralkil‑anyagok, PFAS) rendkívül mérgezőek, és számos betegséggel, sőt a meddőség kialakulásával is összefüggésbe hozták már. Elnevezésük onnan ered, hogy a természetben roppant lassan bomlanak le.

További probléma, hogy mesterséges úton is bonyolult tőlük megszabadulni: rengeteg energiát kell hozzá felhasználni, ami szintén káros a környezetre. Az utóbbi időben azonban egyre több kísérlet igazolja, hogy más módszerekkel is lehet semlegesíteni az örök vegyi anyagokat.

Az amerikai Rice Egyetem kutatói kifejlesztettek egy szűrési módszert, amely réteges kettős hidroxidokat (LDH-kat) használ. Az LDH-k ásványjellegű anyagok, amelyek rétegeit általában két‑ és három vegyértékű fémionok alkotják. Ebben az esetben rezet és alumíniumot kombináltak a kutatók nitráttal.

A tudósok állítása szerint fejlesztésük százszor gyorsabban és ezerszer hatékonyabban köti meg a vízben található örök vegyi anyagokat, mint a forgalomban lévő szénszűrők – olvasható az Advanced Materials publikációjában.

Az anyag egyedi réz‑ és alumíniumtartalma miatt a rétegek töltésében enyhe egyensúlyhiány lép fel, így a szűrő képes magába szívni a PFOA-molekulákat, amelyek az örök vegyi anyagok leggyakoribb részecskéi közé tartoznak. Miután a szűrő megtelt, a kutatók felmelegítették a vízből kiszűrt PFOA-molekulákat, és kalcium-karbonát hozzáadásával megtisztították az LDH-t, amely így újrafelhasználható, valamint lebontja a PFOA fluorvázát, megsemmisítve az örök vegyi anyagot.