Leleplezték a Xiaomi 17 Ultrát

A Xiaomi december 25-én leleplezte a legújabb okostelefonját, a Xiaomi 17 Ultra készüléket, ami az elődeihez hasonlóan a fotós képességekre helyezi a hangsúlyt, és a kínai gyártó nem is szerénykedett, hiszen állításuk szerint 2026 legerősebb telefonos kamerarendszerét tették le az asztalra – írja a Mobilaréna.

A kijelző 6,9 hüvelykes, LTPO OLED panellel, 200 x 2608 pixeles felbontással, 1 és 120 Hz között változó képfrissítéssel, HDR10+, Dolby Vision támogatással, 3500 nites maximum fényerővel, a képernyőt pedig a gyártó saját fejlesztésű kerámiaüvege védi.

A készülékház 162,9 x 77,6 x 8,29 milliméteres, 224 grammos, és adott az IP68 szabvány szerinti védelem. A burkolat alatt egy Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 kapott helyet, 12 vagy 16 gigabájt LPDDR5x memóriával, a tárhely pedig minimum 512 gigabájt. A telefon HyperOS 3.0 kezelőfelülettel érkezik, támogatja a 4G-t, az 5G-t, került bele UWB chip, de van NFC, USB 3.2 Gen 2-es Type-C csatlakozó, sztereó hangszóró, ultrahangos ujjlenyomat-leolvasó és infravörös port is. Az akkumulátor 6800 milliamperórás, amit vezetéken 90 wattal, vezeték nélkül 50 wattal tölthető.

De mit tud a kamerarendszer?

A főkamera 50 megapixeles, 1 hüvelykes érzékelővel, f/1,67-es rekesszel, Leica 1G + 6P aszférikus APO lencsékkel, és optikai stabilizációval. Emellé jön egy szintén 50 megapixeles ultraszéles kamera (14 mm, 115 sok, f/2,2), továbbá egy periszkópos teleobjektív, 1/1,4 hüvelykes, 200 megapixeles Samsung HPE szenzorral, f/2,39 és f/2,96 közti rekesszel, 3,2x és 4,3x közti optikai nagyítással.

A telefon már december 26-tól megvásárolható Kínában, a 12/512 gigabájtos verzió ára 6999 jüan (~330 000 Ft), de létezik belőle 16/512 gigabájtos és 16 GB/1 terabájtos modell is vásárolni. Azt egyelőre nem tudni, hogy Európába (és azon belül Magyarországra) mikor érkezik a készülék, de 2026 első negyedéve tűnik reálisnak, az ár ugyanakkor sokkal magasabb lesz, mint Kínában.

