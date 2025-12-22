Az út közepén robbantak le a Waymo önvezető taxijai egy áramszünet miatt

A Waymo december 20-án kénytelen volt felfüggeszteni robottaxi szolgáltatását San Franciscóban, miután egy kiterjedt áramszünet miatt rengeteg járműve leállt az utakon, sokszor kereszteződések közepén – írja a TechCrunch.

Az áramszünet miatt a város jelentős részén leálltak a közlekedési lámpák, emiatt pedig a tömegközlekedés is akadozott. Az autós forgalomnak azonban nemcsak a lámpák hiányával kellett megküzdenie, hanem ahogy azt a közösségi médiás videók is bemutatják, az elakadt „önvezető autókat” is kerülgetniük kellett, amelyeknek szüntelenül villogott az elakadásjelzője.

Power out in SF and the @Waymo’s are causing a MASSIVE jam in North Beach 🤣 pic.twitter.com/fuvhprlyma — Iago Maciel (@_iagomaciel) December 21, 2025

A Waymo közölte, hogy bár az önvezető rendszereik úgy vannak kialakítva, hogy a nem működő közlekedési lámpákat négyirányú kereszteződésként értelmezzék, a szombati áramszünet mértéke miatt egyes járműveik a szokásosnál hosszabb ideig álltak meg, miközben próbálták felmérni a közlekedési helyzetet. A vállalat azt is közölte, hogy az aktív utak többségét sikeresen teljesítették. Ezek a kijelentések a videók tanulsága alapján finoman szólva megkérdőjelezhetők.

Power outage took out the waymos RIP pic.twitter.com/DPte8oOGku — Vincent Woo (@fulligin) December 21, 2025

Az áramszünet összesen mintegy 120 ezer ember érintett, ennek időtartamára pedig a Waymo is felfüggesztette szolgáltatásait. A leállás összesen egy napig tartott, ezt követően minden ment tovább, mintha mi sem történt volna. A cég szóvivője jelezte: „arra összpontosítanak, hogy gyorsan beépítsék a gyakorlatba az eseményből levont tanulságokat, és elkötelezettek amellett, hogy kiérdemeljék és fenntartsák a felhasználók bizalmát.”