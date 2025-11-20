openaigooglemetalobbi
Behódolt az EU a techcégek akaratának, komoly változás jöhet

2025. 11. 20. 10:55
Az Európai Bizottság bejelentette: 2027 decemberére halasztja a „magas kockázatú” mesterséges intelligencia alkalmazásokra vonatkozó szigorúbb előírások bevezetésének határidejét, az eredetileg 2026 augusztusára tervezett időpont helyett. Ez a döntés a „Digital Omnibus” nevű csomag része, amely az EU digitális szabályozásainak egyszerűsítését célozza – írja a Reuters.

A halasztás olyan kulcsfontosságú területeket érint, mint a biometrikus azonosítás, az egészségügyi szolgáltatások, a hitelképesség-ellenőrzés, az álláspályázatok és vizsgák, a közlekedés és a rendőri alkalmazás – tehát olyan MI-rendszereket foglal magába, amelyek komoly adatvédelmi és etikai kockázatokat rejtenek. A bizottság hangsúlyozta:

az egyszerűsítés nem a szabályok feladását jelenti, pusztán annak felülvizsgálatát, hogyan lehet a szabályozási környezetet a versenyképesség szem előtt tartásával összeegyeztetni.

A Digital Omnibus csomag nemcsak az AI Actre vonatkozik, hanem más fontos jogszabályokra is, például a GDPR-ra, az e-Privacy irányelvre és az adatokhoz való hozzáférést szabályozó Data Actre is. Ezt azért fontos kiemelni, mert a változtatás felhatalmazná a technológiai cégeket – mint a Google, Meta vagy OpenAI – arra, hogy európai felhasználók adatait használják MI-modelljeik betanításához, akár explicit felhasználói beleegyezés nélkül is, teszi hozzá a Guardian.

A tervezet komoly viták tárgyát képezi, ugyanis a civil jogvédő szervezetek és egyes európai törvényhozók attól tartanak, hogy a könnyítések aláássák az elmúlt évek adatvédelmi eredményeit, és túlzott mozgásteret biztosítanak a techóriásoknak, akik már régóta lobbiznak egy ehhez hasonló enyhítésért. Az új javaslat jóváhagyásához azonban a tagállamok és az Európai Parlament beleegyezésére is szükség van.

Kapcsolódó
Égető kérdést hagy megválaszolatlanul az EU egyik legfontosabb törvénye
Az Európai Unió történelmi törvénytervezete hatalmas előrelépés az MI szabályozása felé, de semmit nem kezd a kontinens lemaradásával.

