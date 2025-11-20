Behódolt az EU a techcégek akaratának, komoly változás jöhet

Az Európai Bizottság bejelentette: 2027 decemberére halasztja a „magas kockázatú” mesterséges intelligencia alkalmazásokra vonatkozó szigorúbb előírások bevezetésének határidejét, az eredetileg 2026 augusztusára tervezett időpont helyett. Ez a döntés a „Digital Omnibus” nevű csomag része, amely az EU digitális szabályozásainak egyszerűsítését célozza – írja a Reuters.

A halasztás olyan kulcsfontosságú területeket érint, mint a biometrikus azonosítás, az egészségügyi szolgáltatások, a hitelképesség-ellenőrzés, az álláspályázatok és vizsgák, a közlekedés és a rendőri alkalmazás – tehát olyan MI-rendszereket foglal magába, amelyek komoly adatvédelmi és etikai kockázatokat rejtenek. A bizottság hangsúlyozta:

az egyszerűsítés nem a szabályok feladását jelenti, pusztán annak felülvizsgálatát, hogyan lehet a szabályozási környezetet a versenyképesség szem előtt tartásával összeegyeztetni.

A Digital Omnibus csomag nemcsak az AI Actre vonatkozik, hanem más fontos jogszabályokra is, például a GDPR-ra, az e-Privacy irányelvre és az adatokhoz való hozzáférést szabályozó Data Actre is. Ezt azért fontos kiemelni, mert a változtatás felhatalmazná a technológiai cégeket – mint a Google, Meta vagy OpenAI – arra, hogy európai felhasználók adatait használják MI-modelljeik betanításához, akár explicit felhasználói beleegyezés nélkül is, teszi hozzá a Guardian.

A tervezet komoly viták tárgyát képezi, ugyanis a civil jogvédő szervezetek és egyes európai törvényhozók attól tartanak, hogy a könnyítések aláássák az elmúlt évek adatvédelmi eredményeit, és túlzott mozgásteret biztosítanak a techóriásoknak, akik már régóta lobbiznak egy ehhez hasonló enyhítésért. Az új javaslat jóváhagyásához azonban a tagállamok és az Európai Parlament beleegyezésére is szükség van.