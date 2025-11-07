diagnózisegészségügymesterséges intelligenciamicrosoft
A Microsoft szuperintelligens eszköze az orvosokat is felülmúlja

2025. 11. 07.
A Reuters szerint a Microsoft AI (MAI) egy új szakmai csapatot hozott létre annak érdekében, hogy olyan mesterséges intelligencián (MI) alapuló rendszereket alkossanak meg, amelyek akár az emberi képességeket is felülmúlják. Mustafa Suleyman, a Microsoft MI-igazgatója az MAI oldalán megjelent nyilatkozatában azt írta, hogy egy olyan sokoldalú emberközpontú szuperintelligencia (Humanist Superintelligence) megalkotására törekednek, amely emberi irányítással konkrét problémákat képes megoldani és valódi társadalmi haszonnal jár.

A csapat az egészségügy területén kezdené el a munkát, és elsősorban az orvosi diagnózisok felállítására tenné a hangsúlyt. A cég korábban már tesztelte egy erre tervezett mesterségesintelligencia-alapú rendszerét. Az MAI Diagnostic Orchestrator elnevezésű rendszernek a The New England Journal of Medicine 304 diagnosztikailag összetett és az orvosok számára is intellektuális kihívást jelentő esettanulmány alapján kellett diagnózist felállítania.

A kísérlet végeredményeként az MAI rendszere az esetek 85 százalékában képes volt megadni a megfelelő diagnózist, míg az emberi orvosokból álló csoport csupán 20 százalékban.

Bár a gép sokkal jobban teljesített, mint az orvosokból álló csapat, azonban az eredmények valós körülmények között nem feltétlen állnák meg a helyüket. Az emberekből álló csoport számára ugyanis a kísérlet során nem álltak rendelkezésére azok az eszközök, amelyek valós helyzetekben segítségükre lehetnének, így az orvosi tankönyvek, illetve más, a csoporton kívül álló kollégák véleményét sem kérhették ki az adott eset kapcsán.

