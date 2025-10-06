A mesterséges intelligencia térnyerésének egyik legnagyobb árnyoldala, hogy az ahhoz szükséges adatközpontok rengeteg energiát fogyasztanak. Ebből is a legnagyobb részt a hűtés teszi ki. A Microsoft ezt megoldandó Skócia partjainál már 2018-ban tesztelt egy úttörő technológiát: a szervereket a víz alá költöztették. Most a kínai kutatók Sanghajban nagyban is megcsinálják ezt, és várhatóan október közepén merítik le az adatközpontot – írja a Science Alert.

A kapszulát a Highlander tengerészeti felszereléseket gyártó cég építi a szárazföldön, több kínai állami céggel együttműködésben. Amint elkészül, és a víz alá költöztetve használhatóvá válik, az adatközpont olyan ügyfeleket fog kiszolgálni, mint a több mint 400 millió felhasználóval rendelkező China Telecom, de egy állami tulajdonú mesterséges intelligencia vállalat is érdekelt a projekt mielőbbi elindulásában.

Yang Ye, a Highlander alelnöke szerint az adatközpontok karbonlábnyoma drasztikusan csökkenhet ezzel a technológiával: becslések szerint a hűtésre szánt energia mintegy 90 százalékát meg tudják spórolni azáltal, hogy az óceáni áramlatokra hagyatkoznak.

A fejlesztőcég szerint nagy pozitívuma a víz alatti adatközpontoknak, hogy a működtetésük lényegében teljesen karbonsemleges: a szükséges energia mintegy 95 százaléka a környékbeli vízi szélerőművekből származik. A számítógépes technológia víz alá költöztetése azonban komoly kihívásokat is tartogat, így a szerverek szárazon tartása és a sós víz okozta korrózió elleni védelem kulcsfontosságú kérdés.

5 fotó

A kínai kutatók ezt úgy oldották meg, hogy üvegszilánkokat tartalmazó védőbevonattal kenték be a szervereket tartó acélkapszulát. A karbantartó személyzet hozzáférésének biztosítása érdekében pedig egy lift köti majd össze a kapszula szerkezetét egy víz feletti területtel.

A veszélyek viszont fordítva is megvannak: a víz alatti adatközpontok ugyanis felmelegíthetik a környező vizeket. Andrew Want, a Hull Egyetem tengerökológusa szerint a kibocsátott hő könnyen lehet, hogy vonzhat bizonyos fajokat, míg másokat elriaszthat. A kutatók szerint amennyiben több központot is akarnak nyitni a víz alatt, megawattos mértékben, akkor a hőszennyezés problémáját alaposabban kell tanulmányozni. A cégnek egyébként nem ez az egyetlen hasonló projektje: 2022 óta dolgoznak egy másik, 40 millió jüanos (2 milliárd forintos) állami támogatással készült adatközponton Hajnanban.